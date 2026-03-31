Chiều nay, đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Quốc hội thể hiện rõ tinh thần tích cực, quyết liệt trong cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Các hoạt động lập pháp tiếp tục được đổi mới theo hướng ngày càng thực chất hơn.

Tư duy xây dựng pháp luật cũng đã có bước chuyển rõ nét, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội trong tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Về một số công việc thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng ủy Quốc hội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14, xác định rõ đây là công việc xuyên suốt của cả nhiệm kỳ, không phải chỉ xây dựng các văn bản triển khai là xong.

Tổng Bí thư đề nghị, phải biến thành công của cuộc bầu cử thành trách nhiệm và hành động cụ thể của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa 16. Niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước gửi gắm không chỉ dừng lại ở lá phiếu mà phải được chuyển hóa thành những quyết sách đúng đắn, những đạo luật chất lượng, những hoạt động giám sát thực chất và hiệu quả.

Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng phải được chuyển thành các chương trình xây dựng pháp luật, các nghị quyết cụ thể, khả thi, không để tình trạng chậm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, không để nợ thể chế trở thành điểm nghẽn của phát triển.

Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung lãnh đạo và chuẩn bị tổ chức thật tốt kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kỳ họp khởi đầu, định hình toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ, đồng thời cũng là kỳ họp được thể chế hóa ngay một số quyết sách quan trọng đã được hội nghị Trung ương 2 thông qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư lưu ý, phải luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh, quán triệt và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết quy định mang tính nền tảng về xây dựng Đảng vừa được Hội nghị Trung ương 2 thông qua...

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2, Tổng Bí thư chỉ rõ, chất lượng lập pháp và giám sát của Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến hiệu lực triển khai các mục tiêu tăng trưởng hai con số; lưu ý hai việc cấp bách: triển khai tổng rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam theo lộ trình; hoàn thành việc luật hóa các nội dung trong các Nghị quyết của Chính phủ đã được ban hành theo thủ tục ủy quyền lập pháp theo lộ trình.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, xác định chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội là “kim chỉ nam” cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN

Trước mắt, Đảng ủy Quốc hội tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16”; tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật nhằm thể chế hóa những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược, trụ cột, chuyên đề của Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian qua.

Đối với một số tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra, Đảng ủy Quốc hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu và khẩn trương, nghiêm túc khắc phục trong toàn Đảng bộ trong thời gian tới.