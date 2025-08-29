Tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá New Zealand là người bạn gần gũi, thân thiết, luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam.

Tổng Bí thư hài lòng nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - New Zealand, trong đó tin cậy chính trị là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam.

Nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo điều kiện cho các sản phẩm thế mạnh, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân là một trụ cột quan trọng. New Zealand đã tiếp nhận số lượng lớn học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, đào tạo tiếng Anh và chuyên ngành khác.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đường bay thẳng cũng như thủ tục cấp thị thực, tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ông bày tỏ vui mừng đến thăm và ngưỡng mộ khi được chứng kiến không khí hào hùng, phấn chấn, niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam trước sự kiện trọng đại; cho thấy tinh thần dân tộc đặc biệt của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee vui mừng chứng kiến bước chuyển mình quan trọng của Việt Nam. New Zealand coi trọng vai trò chủ chốt của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, coi Việt Nam là đối tác quan trọng và gần gũi ở khu vực.

Tổng Bí thư đề nghị New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập

Ông đánh giá cao việc hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là quan điểm về phát triển dựa trên tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội và con người. Quốc hội New Zealand - cơ quan đại diện cho tiếng nói của người dân New Zealand, sẽ tích cực đóng góp cho tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước...

Chủ tịch Quốc hội New Zealand hoan nghênh sinh viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam sang New Zealand học tập và nghiên cứu; đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand; nhất trí tăng cường hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư, đặc biệt thúc đẩy sớm có đường bay thẳng.

Tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và New Zealand phát triển sâu rộng hơn.

Chủ tịch nước đánh giá cao New Zealand luôn là đối tác tin cậy, hợp tác tích cực và hỗ trợ Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Việc nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2 mở ra một giai đoạn hợp tác mới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee

Chủ tịch Quốc hội New Zealand vui mừng thăm Việt Nam đúng vào dịp nhân dân Việt Nam đang hân hoan chào mừng ngày Quốc khánh; đây là một dịp hết sức đặc biệt khi được chứng kiến niềm tự hào và tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee đánh giá Việt Nam đang có vai trò, vị thế ngày càng cao tại diễn đàn khu vực, quốc tế và khẳng định mong muốn không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao New Zealand luôn là đối tác tin cậy, hợp tác tích cực và hỗ trợ Việt Nam trong nửa thế kỷ qua

Hai lãnh đạo nhất trí củng cố tin cậy chính trị, tăng cường các chuyến thăm; hợp tác sâu sắc hơn nữa về quốc phòng - an ninh; tăng cường trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình khu vực và thế giới.

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy gắn kết hơn nữa giữa nhân dân hai nước thông qua hợp tác giáo dục đào tạo, du lịch và quan hệ thương mại...

5 'điểm hơn' nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – New Zealand

Tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ hợp tác song phương.

Thủ tướng cho biết việc nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện là kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực của cả hai bên trong suốt hơn 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao. Thủ tướng đề nghị hai bên tích cực phối hợp cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao, tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu tương xứng.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được. Việt Nam là đối tác quan trọng, Chính phủ và Quốc hội New Zealand ưu tiên tăng cường quan hệ. Quốc hội New Zealand cam kết mạnh mẽ ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về “5 điểm hơn” nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – New Zealand.

Trong đó hai nước cần sớm đề ra chiến lược kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho mở cửa thị trường đối với mặt hàng nông sản của nhau...

Hai nước cần triển khai lĩnh vực mới có tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, hợp tác về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất và trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao Chủ tịch Quốc hội New Zealand thăm Việt Nam trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Chủ tịch Quốc hội New Zealand cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính về sự ủng hộ mạnh mẽ với quan hệ Việt Nam – New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand có chung lợi ích trong việc bảo đảm hệ thống thương mại quốc tế đa phương và chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm tăng trưởng ổn định và thịnh vượng của từng quốc gia....