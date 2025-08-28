Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand.

Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 2/2025).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chia sẻ sự ấn tượng đối với niềm tự hào dân tộc của mọi người dân Việt Nam trong thời điểm trọng đại của đất nước.

Việt Nam và New Zealand dù cách xa về địa lý nhưng hai nước đang ngày càng xích lại gần nhau thông qua các mối liên kết về kinh tế, văn hóa, giáo dục, sự tương đồng về ý tưởng, tầm nhìn và giao lưu nhân dân. Hai nước cùng nỗ lực vì sự phát triển và hạnh phúc của người dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội: "Việt Nam mong muốn đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ ASEAN - New Zealand, trong đó có việc hướng tới thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - New Zealand"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Việt Nam và New Zealand đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong hợp tác kinh tế và thương mại. Tính đến tháng 7, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt khoảng 1,05 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 580 triệu USD và nhập khẩu 470 triệu USD từ New Zealand, nhưng con số này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong việc lắng nghe ý kiến của người dân, từ đó góp phần vào củng cố giao lưu nhân dân và quan hệ hữu nghị hai nước...

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee trân trọng cảm ơn Quốc hội và nhân dân Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục củng cố và thắt chặt quan hệ chính trị thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và địa phương của hai nước, tăng cường giao lưu giữa các Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ của hai nước...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị New Zealand hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho Việt Nam trong tham gia các hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; hai bên có các biện pháp đột phá nhằm đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 3 tỷ USD vào năm 2026, đặc biệt là phát huy tính bổ trợ lẫn nhau trong hàng hóa của hai nước để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế; tận dụng tối đa lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà cả hai nước là thành viên.

Hai lãnh đạo Quốc hội nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các diễn đàn do ASEAN dẫn dắt

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Quốc hội New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc hợp tác kinh tế xanh, kinh tế số và chuyển đổi năng lượng là thế mạnh của New Zealand. Ông đánh giá cao sáng kiến của New Zealand về Hiệp định Biến đổi khí hậu, thương mại và bền vững và cho biết Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của New Zealand trong phát triển nông nghiệp sạch và công nghệ cao...

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Nghị viện đa phương, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát cũng như tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan giúp việc.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee cho rằng trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều thách thức như hiện nay, hai nước cần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. New Zealand sẵn sàng xem xét gia tăng nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường New Zealand, từ đó giúp thương mại hai nước tăng trưởng, sớm đạt mục tiêu 3 tỷ USD.

Tiếp đó, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội New Zealand thăm quan hội trường Diên Hồng, khu trưng bày các phát hiện khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand thăm quan Khu trưng bày các phát hiện khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội New Zealand được nghe giới thiệu về khu trưng bày khảo cổ với những dấu tích đậm nét về văn hóa và kiến trúc của Thăng Long cổ xưa. Khu trưng bày có khoảng 400 di vật và gần 10 di tích khảo cổ...

Tại hội trường Diên Hồng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã giới thiệu những nét cơ bản của phòng họp và các phiên họp của Quốc hội Việt Nam.

Các đại biểu Quốc hội ngồi ở hội trường tầng 1 với hơn 500 chỗ ngồi, trên tầng 2 bố trí hơn 300 chỗ ngồi dành cho khách mời và khách dự thính. Chỗ ngồi của các đại biểu được thay đổi luân phiên tại mỗi kỳ họp để đảm bảo tất cả các đại biểu được ngồi ở các vị trí khác nhau, đảm bảo sự công bằng cho các đại biểu Quốc hội.

Vị trí trang trọng nhất trong hội trường là khu vực dành cho chủ tọa kỳ họp. Khu vực này được trang bị hiện đại để phục vụ tốt cho công tác điều hành cuộc họp.