Theo Cổng TTĐT Quốc hội, Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được thành lập năm 1949, là một trong những trường điểm quốc gia và là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ nhân tài của Mông Cổ.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1980, lãnh đạo Mông Cổ quyết định đặt tên Người cho ngôi trường, thể hiện tình cảm trân trọng đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ.

Trong khuôn viên trường có Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng năm 2009 và Phòng truyền thống Hồ Chí Minh khánh thành năm 2017, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Người và Việt Nam. Trường có quy mô khoảng 6.000 học sinh cùng hơn 230 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Chào mừng Chủ tịch Quốc hội và đoàn, Hiệu trưởng B. Choidorj bày tỏ tự hào khi Trường Liên cấp số 14 là một phần của tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Học sinh Trường 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga. Ảnh: Media Quốc hội

Hiệu trưởng cho biết, một trong những hoạt động tiêu biểu của nhà trường là giáo dục học sinh tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam.

Hằng năm, nhà trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh và viết văn với chủ đề về Việt Nam, cùng nhiều hoạt động học tập các bài hát, điệu múa Việt Nam, qua đó giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của nhân dân Việt Nam.

Nhà trường cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ để tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường hiểu biết về Việt Nam trong giáo viên, học sinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Trường Liên cấp số 14. Ảnh: Media QH

Phát biểu tại nhà trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi đến thăm ngôi trường có ý nghĩa đặc biệt với quan hệ hữu nghị giữa hai nước; đồng thời cảm ơn ban giám hiệu, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em học sinh đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, những tình cảm chân thành và quý báu.

Nhắc lại dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cách đây hơn 70 năm, vào tháng 7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Việt Nam tới Mông Cổ, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một trong những trường điểm hàng đầu của Mông Cổ, điển hình cho nền giáo dục phổ thông hiện đại, tiên tiến, mà còn là một trong những biểu tượng đẹp của quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ lãnh đạo, trí thức và nhân tài cho Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường trong sự nghiệp “trăm năm trồng người”, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước, nhất là sau khi Việt Nam và Mông Cổ thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024.

Nhằm biểu dương thành tích “dạy tốt, học tốt”, đồng thời kịp thời động viên, khích lệ nhà trường, Quốc hội Việt Nam quyết định trao tặng 10.000 USD để hỗ trợ trường bổ sung trang thiết bị giảng dạy, phục vụ năm học 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng với Ban lãnh đạo, các em học sinh Trường 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh chung. Ảnh: Media QH

Dẫn câu nói của người Mông Cổ: “Học tập không bao giờ phụ thuộc tuổi tác” và “Chỉ trò mới thấu công ơn người thầy”, Chủ tịch Quốc hội mong các thầy, cô giáo tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, sáng tạo trong đổi mới tư duy dạy và học, truyền cảm hứng và lòng yêu nước tới các em học sinh.

Chủ tịch Quốc hội mong các em nỗ lực học tập, rèn luyện, mang lại niềm vui và tự hào cho gia đình, thầy cô; xứng đáng là chủ nhân tương lai, góp phần xây dựng đất nước Mông Cổ ngày càng giàu mạnh, vun đắp quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển...