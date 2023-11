Chiều 2/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh trao đổi về biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa trên tất cả lĩnh vực, phù hợp với thế mạnh, nhu cầu hai bên, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phát huy hơn nữa cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ; hợp tác thực chất, hiệu quả giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai nước; thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, mở cửa cho hàng hóa của nhau; tạo điều kiện cho hàng nông, thủy hải sản thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ.

Hai nước đặt mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 200 triệu USD trong những năm tới; tăng cường xúc tiến đầu tư; mở rộng hợp tác trong đa dạng hóa chuỗi cung ứng nguyên liệu, nhất là trong các ngành mà hai bên có thế mạnh. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược; tổ chức kết nối, hội thảo, hội chợ, gặp gỡ giao lưu và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng hoan nghênh hai bên đã mở đường bay thẳng và ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và tăng cường giao lưu nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi tìm giải pháp cơ bản tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa hai nước.

Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh khẳng định, tăng cường hợp tác toàn diện và sâu rộng với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ tại khu vực, bày tỏ hài lòng về những tiến triển thực chất trong quan hệ hợp tác hai nước.

Ông mong muốn tăng cường và mở rộng hợp tác hơn nữa với Việt Nam trên lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, logistics, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân, cũng như tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam – Mông Cổ, nỗ lực hết sức mình làm cho hợp tác hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trên cơ sở nền tảng đã thiết lập.

Hai lãnh đạo vui mừng khi quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đạt một số kết quả quan trọng, nhất là trong chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế. Ảnh: Phạm Hải

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh nhấn mạnh, tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được đặt nền móng từ chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Mông Cổ vào năm 1955 và được thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.

Chính sách của Mông Cổ là vì hòa bình, mở rộng hợp tác với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh hợp tác với các nước láng giềng, Mông Cổ còn có chính sách đối ngoại hợp tác với nước láng giềng thứ 3, hợp tác khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh mong hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam – đối tác rất quan trọng trong chính sách hợp tác với đối tác láng giềng thứ 3 của Mông Cổ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu rộng về quan hệ hai nước và định hướng mở rộng hợp tác về kinh tế, về giao thông vận tải... Hai bên cũng đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Tổng thống chọn Việt Nam là nước thăm đầu tiên tại Đông Nam Á sau khi được bầu làm Tổng thống. Ảnh: Phạm Hải

Tổng thống chuyển lời mời thăm Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Phạm Hải

Tổng thống khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, qua đó, củng cố và tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022. Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ duy trì trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp xúc, tham vấn.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh ủng hộ Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn nghị viện đa phương; tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trong vấn đề hai bên cùng quan tâm và có lợi ích chung.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Mông Cổ tiếp tục chia sẻ, ủng hộ lập trường chung của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh hoan nghênh mở rộng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, nhất trí hợp tác chặt chẽ tích cực trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế, hai nước đã đồng bảo trợ nhiều nghị quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cũng cho biết, Mông Cổ coi trọng hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân quyền, bình đẳng giới.