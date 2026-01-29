Trong đường hầm sâu dưới lòng đất, nơi các công nhân và nhiều thiết bị đang thi công, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa bày tỏ sự vui mừng khi được tận mắt chứng kiến thành quả hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu.

Ông chia sẻ: "Năm ngoái, EU và Việt Nam kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác, hôm nay đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây không chỉ là tên gọi hay danh xưng mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể của EU tại Việt Nam".

Theo ông Costa, những nỗ lực chung với sự tham gia của các nước thành viên EU và phía Việt Nam sẽ mang lại kết quả thiết thực cho đời sống hằng ngày của người dân Hà Nội.

Ông nhìn nhận các tuyến metro sẽ tạo ra một phương thức giao thông thuận tiện hơn, chi phí hợp lý hơn và thân thiện với môi trường hơn. Mỗi ngày, hàng nghìn người dân sẽ trực tiếp sử dụng hệ thống này và qua đó cảm nhận rõ ý nghĩa của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và EU.

Dự án metro số 3 có tổng chiều dài 12,5km. Tuyến đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, trong đó đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài 4km. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và nâng cao chất lượng môi trường đô thị.

Dự án cũng là minh chứng về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông đô thị bền vững, đồng thời hỗ trợ cam kết chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Tuyến metro số 3 nhận được nguồn hỗ trợ tài chính lớn từ Pháp, với hơn 500 triệu euro vốn ưu đãi do Kho bạc Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp cung cấp. Dự án còn nhận được các khoản tài trợ quy mô lớn từ Ngân hàng Phát triển châu Á (khoảng 407,8 triệu USD) và EIB Global - một bộ phận toàn cầu của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (141 triệu euro).

Tiếp đó, chiều nay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám - di tích biểu tượng cho truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam.

Đặc biệt, chuyến thăm của ông Costa diễn ra đúng vào ngày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO.

Dạo bước tại nơi từng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, trong một ngày ấm áp, ông Antonio Costa được giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trong những năm qua, nơi đây đã trở thành địa chỉ thu hút, hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Nhiều chính khách, lãnh đạo nước ngoài đã chọn đây là một trong những địa điểm tham quan khi đến Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nghe giới thiệu về lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là nơi đã đào tạo ra nhiều thế hệ hiền tài của Việt Nam khi xưa.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là tài sản quý giá của Thủ đô Hà Nội nói riêng, của Việt Nam nói chung

Giáo dục là một lĩnh vực quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và EU. Cuối năm 2025, EU cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chính thức ký hiệp định tài trợ Chương trình Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - EU (VETVET) với tổng ngân sách hơn 50 triệu euro, góp phần thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vừa mới được công bố, Việt Nam và EU sẽ làm sâu sắc và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, sẵn sàng làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Đại hội 14 của Đảng đã xác định nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong ba đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới.

Ông Costa quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của di tích và đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng châu Âu chiêm ngưỡng hàng bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám