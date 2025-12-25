Ông Lê Thanh Thản bị truy tố

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội Lừa dối khách hàng.

Liên quan đến vụ án, các bị can Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng - cùng là cựu Phó Chủ tịch phường; Nguyễn Văn Nam, cựu Chánh thanh tra quận Hà Đông (cũ); Vương Đăng Quân, cựu Phó Chánh thanh tra quận Hà Đông (cũ) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã xét xử ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo liên quan. Tại phiên tòa, sau phần thẩm vấn, HĐXX nhận thấy còn một số vấn đề chưa thể làm rõ nên quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Đối với các khách hàng chưa được xác định là người bị hại, HĐXX đề nghị liên hệ Công an Hà Nội để được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Lê Thanh Thản trình bày: Ban đầu dự án gồm 3 block, trong đó block ở giữa là khách sạn và văn phòng cho thuê.

Công ty lúc đó nghĩ khách sạn và văn phòng cho thuê không thể làm ở đó được nên sau đó đã đề nghị chuyển công năng block này sang căn hộ.

Khi được đồng ý của cơ quan chức năng, công ty bắt tay vào xây dựng ngay, nhưng lại không tiến hành làm các thủ tục tiếp theo, dẫn đến sai phạm. Ông Thản khẳng định: “Không sai quy hoạch mà sai công năng”.

Ông Lê Thanh Thản

Vẫn theo lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho phép điều chỉnh chi tiết quy hoạch nhưng công ty không tiếp tục theo đuổi vì khi đó công trình xong rồi, nghĩ thế là xong.

Công ty ký các hợp đồng chuyển nhượng căn hộ từ lúc xong móng. Quá trình chuyển nhượng căn hộ cho khách hàng, công ty khẳng định đã làm đủ hết thủ tục.

Đến tháng 8/2025, theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử xã Tam Hưng, UBND xã này có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh để nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Tại đây, ông Bùi Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng, đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ.

Thay mặt Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản cam kết sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ông khẳng định Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đây là lần đầu tiên doanh nhân này xuất hiện trở lại kể từ khi ông bị truy tố trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội).

Ông Lê Thanh Thản tại buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn xã Tam Hưng, Hà Nội, tháng 8/2025. Ảnh: Cổng TTĐT xã Tam Hưng

"Đại gia" nổi lên nhờ nhà giá rẻ

Ông Lê Thanh Thản thường được gọi với cái tên dân dã: "đại gia hút điếu cày đi Rolls Royce", một trong những đại gia hàng đầu trong kinh doanh bất động sản, thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình - giá rẻ và nhu cầu thực cao, kết hợp với hệ thống khách sạn Mường Thanh vô cùng đồ sộ và được đánh giá cao.

Các dự án nhà ở giá rẻ tại Hà Nội đã mang về cho ông Thản một nguồn thu rất lớn. Phần lớn đây là những lô đất được ông Thản mua từ thời điểm giá rất rẻ và có vị trí ở ngoại thành, nhưng khi xây dựng và bán ra với giá khoảng 15 triệu đồng/m2 thì đều cháy hàng, thậm chí người dân phải mua qua cò, môi giới, suất ngoại giao,... Chưa kể hệ thống khách sạn khắp cả nước, với 6.000 phòng, đem lại nguồn thu đáng kể.

Ông Thản còn có nhiều thú vui dân dã, như sở thích hút thuốc lào, ăn cá trích và đậu phụ mắm tôm, nuôi động vật hoang dã,...

Tại thời điểm năm 2012, khi thị trường bất động sản đóng băng, Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) hâm nóng thị trường Hà Nội bởi hàng nghìn căn hộ dự án chung cư có mức giá được cho là "siêu rẻ", từ 13 đến 15 triệu đồng/m2.

Việc kinh doanh phân khúc nhà giá rẻ cũng khiến đại gia này chịu nhiều tai tiếng, với hàng loạt sai phạm tại các dự án như VP3, VP6 Linh Đàm, các tòa HH Linh Đàm...