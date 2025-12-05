Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên do ông Lê Thanh Thản là chủ doanh nghiệp vừa cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, số lượng ngành nghề kinh doanh giảm từ 98 xuống còn 97. Phần lớn sự điều chỉnh đến từ việc chuẩn hóa mã ngành, gộp hoặc tách những nhóm hoạt động có nội dung tương đồng.

Đáng chú ý, ở danh mục cũ, doanh nghiệp đăng ký ngành “Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)”, mã ngành 9610.

Thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình

Còn tại danh mục mới, mã ngành 9610 chuyển thành “Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú”. Nhóm ngành tương tự trước đây được chuyển thành mã 9623 với nội dung “Dịch vụ spa và xông hơi”. Từ “massage” không còn xuất hiện trong danh mục mới.

Một lần "tái xuất" gần đây của ông Thản là vào tháng 8 khi ông tham gia buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn xã Tam Hưng (Hà Nội).

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử xã Tam Hưng, khi đó, lãnh đạo xã đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm trễ.

Ông Lê Thanh Thản tại buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn xã Tam Hưng (Hà Nội). Ảnh: Cổng TTĐT xã Tam Hưng

Liên quan đến hoạt động tại dự án của công ty ông Thản, mới đây Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) thông báo tạm dừng trông giữ thêm xe máy, xe đạp điện từ 1/12 và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm từ 1/2 tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm

Theo ban quản lý chung cư, qua rà soát thực tế, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến khu vực hầm để xe quá tải, tiềm ẩn rủi ro về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Sau đó, UBND phường Hoàng Liệt đã có văn bản yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư) cùng Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị quản lý vận hành) không được từ chối trông giữ xe điện nếu không có yêu cầu chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

UBND phường viện dẫn theo Luật Nhà ở 2023, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định khu vực để xe trong chung cư phải phục vụ cho cả ô tô, xe máy chạy xăng và xe điện. Luật không phân biệt loại phương tiện và càng không trao quyền cho chủ đầu tư ban hành “lệnh cấm chung”.

Ngoài ra, UBND phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ đầu tư phải lập ngay phương án bố trí khu vực đỗ xe theo lộ trình Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND của thành phố.

Song song với đó, đơn vị quản lý cần tăng cường nhân sự tuần tra, kiểm soát sự cố tại khu vực tầng hầm. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hoạt động.