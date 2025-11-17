Ngày 17/11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Cà Mau khóa 10 đã thực hiện quy trình, thủ tục miễn nhiệm ông Phạm Thành Ngại - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để nhận nhiệm vụ mới.

Sau đó, các đại biểu HĐND đã bầu ông Lữ Quang Ngời - Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: T.T

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Ngời tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời bày tỏ trân trọng trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết. Ông khẳng định sẽ duy trì phong cách làm việc sâu sát, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, luôn gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với thực tiễn.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến, cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nỗ lực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) quê tỉnh Đồng Tháp, trình độ cử nhân Luật Kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước, Tiến sĩ Chính trị học. Ông từng đảm nhiệm các vị trí như: Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Bí thư Huyện ủy Tam Bình, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũ. Hồi tháng 7, khi sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, ông Lữ Quang Ngời được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới.