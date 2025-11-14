Sáng nay, tại kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào Cai khoá 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhận được số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100% đại biểu có mặt.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: CTTĐT Lào Cai

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng giao trọng trách.

Ông khẳng định, đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Ông nguyện không ngừng nỗ lực, học tập, rèn luyện, gắn bó cơ sở, phát huy trí tuệ, tâm huyết vì sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CTTĐT Lào Cai

Trước đó, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn.

Cách đây 2 ngày (12/11), ông Trần Huy Tuấn được Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975, quê quán: TP Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng Tài chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Nguyễn Tuấn Anh từng giữ chức Giám đốc Agribank Chi nhánh Mỹ Đình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội khóa 15, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.