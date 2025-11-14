Sáng 14/11, HĐND TPHCM khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), nhằm xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Quốc Ngọc

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đối với ông Phạm Thành Kiên (đã nhận công tác Trưởng ban Tổ chức Thành ủy).

Kỳ họp cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TPHCM với ông Nguyễn Văn Thọ và thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với đa số phiếu tán thành, HĐND TPHCM đã bầu ông Trần Văn Bảy -Chánh Thanh tra TPHCM, ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM và ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu cũng bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND TPHCM đối với các ông: Nguyễn Toàn Thắng (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường), ông Trần Quang Lâm (Giám đốc Sở Xây dựng) và ông Phạm Huy Bình (Giám đốc Sở Du lịch).