Tại văn bản số 523/UBND-TTPVHCC, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các sở, ban, ngành và địa phương phải rà soát, đề xuất cắt bỏ những điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết, chồng chéo hoặc thiếu cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Đ.X

Thành phố đặt mục tiêu bãi bỏ hoàn toàn các điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề không thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư.

Đối với thủ tục hành chính hiện hành, yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024; đồng thời bảo đảm các thủ tục theo quy chuẩn kỹ thuật được công bố, đơn giản hóa triệt để.

Trong lộ trình chuyển đổi số, TP Hải Phòng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và quản trị nội bộ trên môi trường điện tử. Thành phố đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình; 100% thông tin, giấy tờ liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính; 100% thủ tục hành chính nội bộ được xử lý trên môi trường điện tử.

Đối với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu khẩn trương tái cấu trúc quy trình các thủ tục đặc thù để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hoàn thành trước ngày 30/3.

Cuối tuần ra quán cà phê, làm thủ tục hành chính từ đất đai đến khai sinh Khi thủ tục hành chính được giải quyết tại quán cà phê, khoảng cách giữa cán bộ và người dân sẽ được thu hẹp. Mô hình “cà phê dịch vụ công” ở xã Ân Hảo (Gia Lai) được kỳ vọng mang đến cách làm mới, thân thiện, hiệu quả.

TPHCM cắt giảm 30% chi phí thủ tục hành chính trong năm 2025 Cắt giảm 30% thủ tục hành chính sẽ giảm đáng kể gánh nặng thời gian và chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp.