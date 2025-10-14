Sáng 14/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội phối hợp với UBND xã Mỹ Đức khai trương mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại Nhà văn hóa thôn Đồi Dùng, xã Mỹ Đức.

Xe dịch vụ công lưu động sẽ phục vụ người dân từ 8h đến 11h cùng ngày. Đây là chuyến xe đầu tiên trong chuỗi hoạt động thí điểm của mô hình trên địa bàn TP Hà Nội.

Các chuyến xe tiếp theo sẽ được tổ chức định kỳ 1–2 chuyến/tuần tại nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt là khu dân cư xa trung tâm, trường học, chợ, hoặc nhà văn hóa thôn.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, xe "Dịch vụ công lưu động" là một trong hai mô hình mới do Trung tâm triển khai thí điểm, cùng với “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng”.

Những chuyến xe đưa dịch vụ hành chính công đến tận cơ sở, giúp người dân, đặc biệt là các khu vực xa trung tâm, vùng nông thôn, được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ công của Thành phố.

Xe dịch vụ công lưu động chuẩn bị phục vụ bà con xã Mỹ Đức. Ảnh: H. Anh

Cũng theo vị lãnh đạo này, tại điểm phục vụ, người dân sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện và nộp hồ sơ hành chính ngay trên xe chuyên dụng, được trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ và tiện ích hiện đại.

Các thủ tục hành chính được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý bao gồm những lĩnh vực thiết yếu như: hộ tịch, đất đai, tài chính, lao động, thương binh và xã hội, cùng các dịch vụ hỗ trợ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, đăng ký nhận kết quả qua bưu chính công ích.

Đặc biệt, người dân còn được tư vấn pháp lý miễn phí, hướng dẫn kỹ năng số, hỗ trợ đăng ký định danh điện tử VNeID, chữ ký số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng và nâng cao kỹ năng công nghệ cho người dân.

Mô hình “Dịch vụ công lưu động” giúp rút ngắn khoảng cách phục vụ giữa chính quyền và người dân, giảm tải cho bộ phận một cửa các xã, phường, đồng thời thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hình thành môi trường hành chính “không giấy tờ – không tiền mặt – không chờ đợi”.