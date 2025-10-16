UBND TPHCM vừa có văn bản số 2891/UBND-HCC về kiểm soát chặt chẽ, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh và thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai kiểm soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Trong đó, phải đảm bảo cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện TTHC và ít nhất 30% chi phí tuân thủ TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đây là nhiệm vụ cấp bách, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành báo cáo phương án lên Chủ tịch UBND thành phố chậm nhất trong ngày 30/10.

Người dân TPHCM đánh giá sự hài lòng về giải quyết TTHC. Ảnh: Tuyengiao.vn

Song song với việc giảm gánh nặng chi phí như đã nêu, thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng thông thoáng hơn khi yêu cầu cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, thực hiện giảm tiền kiểm và tăng cường hậu kiểm trong năm 2025.

Một điểm quan trọng khác, UBND thành phố chuẩn bị triển khai TTHC theo nguyên tắc “không phụ thuộc địa giới hành chính”. Cụ thể, các sở, ban, ngành, cùng với UBND phường, xã, đặc khu được yêu cầu niêm yết và công khai danh mục TTHC được phép tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại bộ phận một cửa và cổng thông tin điện tử.

Việc này nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả, tránh ách tắc cục bộ. Các đơn vị có thời hạn hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và tái cấu trúc quy trình chậm nhất vào ngày 30/10.

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình số hóa toàn diện. Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp, đảm bảo tính thông suốt, liền mạch, hiệu quả, minh bạch và giảm tối đa giấy tờ, với mục tiêu hoàn thành ngay trong năm 2025.