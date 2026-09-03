Học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông ở 3 phường này được miễn 100% giá vé khi sử dụng xe buýt đến trường. Kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải.

Học sinh TP Quảng Ninh tới trường bằng xe buýt điện. Ảnh: Phạm Công

Trên chuyến xe buýt đầu tiên tới trường, Trần Quỳnh Anh (lớp 12A4, Trường THPT Hòn Gai) hào hứng chia sẻ: "Em thấy các tuyến xe buýt đưa đón học sinh rất tiện và tiết kiệm thời gian cho phụ huynh. Bố mẹ yên tâm hơn khi em tới trường bằng xe buýt, vừa mát mẻ vừa an toàn".

Nhân viên xe buýt kiểm tra thẻ xe của từng học sinh trước khi các em lên xe. Ảnh: Phạm Công

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh cũng đã trải nghiệm hành trình trên tuyến xe buýt đưa học sinh đến trường trong ngày đầu vận hành.

Ông Khắng khẳng định các tuyến xe buýt góp phần giảm áp lực đưa đón học sinh, tiết kiệm thời gian, công sức và tạo sự yên tâm cho phụ huynh; đồng thời hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và từng bước hình thành nếp sống, văn hóa đô thị văn minh.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, trực tiếp trải nghiệm hành trình trên tuyến xe buýt đưa học sinh đến trường. Ảnh: Phạm Công

Tính đến ngày 19/8, có 1.728 học sinh tại 14 trường trên địa bàn 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt điện miễn phí.

Các tuyến xe buýt điện miễn phí sẽ chính thức phục vụ học sinh từ ngày 5/9 với 50 xe trên 6 tuyến chính. Các tuyến hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu; một số tuyến chạy thêm vào thứ Bảy theo thời gian biểu được công bố.

Không gian bên trong xe buýt với hệ thống kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót học sinh sau mỗi chuyến. Ảnh: Phạm Công

Các tuyến xe được vận hành theo quy trình kiểm soát chặt chẽ, từ kiểm tra phương tiện, giám sát học sinh lên xuống xe bằng thẻ điện tử đến rà soát khoang xe sau mỗi chuyến, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Trước đó, ngày 25/8, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Quảng Ninh khóa 15 đã thông qua nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.