Tại hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 mới đây, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh việc đổi mới phương thức theo dõi, đánh giá kết quả giáo dục của năm học mới. Theo đó, thành phố xác định rõ nội dung, mô hình và chỉ tiêu, nhưng vẫn trao quyền chủ động và sáng tạo cho từng địa phương, trường học.

Xây dựng hệ thống chỉ số theo dõi toàn diện sự phát triển của học sinh

Cụ thể, năm học 2026-2027, TP Hà Nội sẽ triển khai hệ thống dữ liệu tập trung với các chỉ số rõ ràng, thay vì chỉ đánh giá bằng những báo cáo chung chung. “Đo lường bằng chỉ số một cách khách quan và theo dõi được quá trình tiến bộ của học sinh. Cách đánh giá sẽ rất thực chất và không hình thức”, bà Hà khẳng định.

Về hệ thống dữ liệu theo dõi các chỉ số, bà Hà cho biết năm nay TP chỉ đạo Sở GD-ĐT làm đầu mối tổng hợp dữ liệu chung.

Cô trò tại một trường học ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Trong đó, chiều cao, cân nặng của học sinh sẽ được cập nhật, theo dõi qua các lần đo để đánh giá sự phát triển thể lực, tầm vóc. Mục tiêu là chiều cao trung bình tăng 1,5cm so với mặt bằng chung. Các trường hợp suy dinh dưỡng, béo phì cũng được theo dõi để có giải pháp cải thiện.

Ngành giáo dục cần hoàn thành khám sức khỏe đồng loạt cho học sinh trước năm học mới. Dữ liệu sẽ được cập nhật khoảng 5 lần trong năm học, qua đó đánh giá tăng trưởng và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp.

Đại diện UBND TP Hà Nội cho hay, trong thời gian tới, dữ liệu về chế độ dinh dưỡng hằng ngày của từng học sinh sẽ được cập nhật trên hệ thống để phụ huynh theo dõi, giám sát.

“Nội dung này là một chỉ số mà chúng tôi sẽ theo dõi gắn với sự tăng trưởng của học sinh, cũng là công cụ để thành phố và phụ huynh cũng như các lực lượng kiểm tra, giám sát về chất lượng bữa ăn, dinh dưỡng cho học sinh”, bà Hà nói.

Một chỉ số khác được theo dõi, đánh giá là cảm xúc - xã hội của học sinh. “Năm nay, chúng tôi đã xây dựng bộ chỉ số, thống nhất công cụ và phương pháp đo lường, theo dõi. Đây là nội dung mới, do Sở GD-ĐT chủ trì và bắt đầu triển khai ngay từ đầu năm học”, bà Hà nói.

Ngoài ra, ngành giáo dục sẽ theo dõi năng lực tiếng Anh và nghệ thuật của học sinh. Với nghệ thuật, học sinh được lựa chọn nhạc cụ, học cách sử dụng và từng bước thể hiện năng lực qua biểu diễn. Các chỉ tiêu được xây dựng theo từng mức độ, từ phổ cập kỹ năng sử dụng nhạc cụ đến biểu diễn ở cấp độ cao hơn.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Một nội dung khác được theo dõi, đánh giá là kết quả học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra định kỳ chung toàn thành phố. Theo bà Hà, các bài kiểm tra định kỳ chung ở từng cấp học được thực hiện để đo lường kết quả, đánh giá mặt bằng chung, bảo đảm thực chất, hiệu quả, không chạy theo thành tích. Kết quả sẽ được theo dõi trên toàn hệ thống.

Đánh giá giáo viên dựa trên mức độ tiến bộ của học sinh

Bà Hà cho hay, Hà Nội sẽ đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh dựa trên các thước đo chung toàn thành phố. Chẳng hạn, học sinh đạt 4,5-5 điểm đầu vào thì sau bài kiểm tra giữa kỳ tiến bộ ra sao. Mức độ tiến bộ của học sinh sẽ là một trong những KPI đánh giá giáo viên.

“Năm nay, hệ thống sẽ có nội dung đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên thông qua mức độ tiến bộ của học sinh, dựa trên các thước đo chung toàn thành phố”, bà Hà nói.

Theo bà Hà, toàn bộ dữ liệu sẽ được quản lý, theo dõi, giám sát, bảo đảm minh bạch, thực chất và có minh chứng.

Lãnh đạo UBND TP cũng đề nghị Sở GD-ĐT xây dựng lịch tổ chức các hoạt động để các địa phương, đơn vị chủ động triển khai, đồng thời giảm tối đa những hoạt động ảnh hưởng đến việc dạy và học.