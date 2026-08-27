Ngày 27/8, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 của HĐND tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách miễn phí sách giáo khoa (SGK) cho học sinh trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027.

Theo nghị quyết, chính sách áp dụng với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo các chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành, gồm giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và xóa mù chữ.

Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình 3 giai đoạn: Năm học 2026-2027 áp dụng tại địa bàn các xã, phường, đặc khu vùng 3; từ năm học 2027-2028 mở rộng đến các địa bàn thuộc vùng 2; từ năm học 2028-2029 áp dụng trên toàn tỉnh.

Thông qua nghị quyết này, Khánh Hòa thực hiện chính sách sớm hơn 3 năm so với lộ trình chung trên phạm vi cả nước. Chính sách nhằm giảm chi phí học tập cho các gia đình, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn; đồng thời bảo đảm học sinh ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn có đủ sách ngay từ đầu năm học.

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp HĐND. Ảnh: Xuân Ngọc

Kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2026-2028 dự kiến hơn 78,6 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương theo phân cấp, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu và các nguồn tài trợ, viện trợ, xã hội hóa hợp pháp.

Khánh Hòa hiện có 800 cơ sở giáo dục, gồm 728 trường công lập và 72 cơ sở ngoài công lập, với hơn 440.000 học sinh.

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết chính sách miễn phí SGK được thực hiện theo lộ trình chung đến năm 2030, song Khánh Hòa chủ trương triển khai sớm hơn. Ông Đương khẳng định, việc nghị quyết mới được thông qua không ảnh hưởng đến kế hoạch cấp sách cho học sinh.

Theo quy định, ngành giáo dục sẽ thực hiện các thủ tục đấu thầu sau khi HĐND ban hành nghị quyết. Trong giai đoạn đầu, chính sách tập trung cho học sinh vùng 3, vùng khó khăn, do đó lượng sách cơ bản đã sẵn sàng, có thể bổ sung cấp phát để bảo đảm cho năm học mới.

Về phản ánh của phụ huynh về tình trạng thiếu SGK tại một số nơi, ông Đương cho biết Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục và các đơn vị phát hành bảo đảm nguồn sách trên toàn quốc, trong đó có Khánh Hòa. Ông cho rằng thời điểm nhiều người mua có thể xảy ra tình trạng sách chưa kịp đến nơi, nhưng các đơn vị đã cam kết bổ sung, bảo đảm học sinh có đủ sách cho năm học mới.