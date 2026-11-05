Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu ngành Y tế báo cáo cụ thể số người chưa được khám sức khỏe toàn dân, đặc biệt là công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

UBND TPHCM chiều nay tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm.

Đại diện Sở Y tế cho biết, tính đến ngày 4/11, TPHCM đã có hơn 7 triệu người dân được khám sức khỏe, khám tầm soát, đạt tỷ lệ 54,86%.

Sau khi đối soát dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và số liệu khám tầm soát do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức, tổng số người đã được khám sức khỏe hoặc đang theo dõi, điều trị định kỳ tại các cơ sở y tế đạt hơn 9,35 triệu người, tương đương 73,2% dân số thành phố.

Cụ thể, ngành Y tế đã tiếp nhận và đối soát dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ghi nhận hơn 1,42 triệu người có hồ sơ điều trị ngoại trú, thuộc nhóm bệnh mạn tính và đang được theo dõi, điều trị định kỳ. Bên cạnh đó, chương trình khám sức khỏe của Liên đoàn Lao động thành phố đã tiếp cận hơn 920.000 người.

Đến ngày 4/11, TPHCM đã khám sức khỏe, tầm soát cho hơn 7 triệu người dân, đạt tỷ lệ 54,86%. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với số người chưa được khám, ngành Y tế đề xuất phối hợp với Liên đoàn Lao động, Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp vận động doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trong tháng 11. Các địa phương được đề nghị tổ chức điểm khám lưu động tại chợ, khu nhà trọ... đồng thời mở rộng thời gian khám vào buổi tối và ngày nghỉ để tạo điều kiện cho người dân, người lao động tham gia.

Yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời gian

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho rằng các giải pháp ngành Y tế đưa ra vẫn còn chung chung, chưa xác định rõ cách thức triển khai đối với nhóm công nhân, người lao động.

Ông yêu cầu ngành Y tế phải nắm chính xác số công nhân chưa được khám sức khỏe, đang làm việc tại doanh nghiệp nào, địa bàn nào để có phương án thực hiện cụ thể. “Sở Y tế phải nắm được số lượng công nhân và người lao động còn lại là bao nhiêu, nằm ở đâu, công ty nào?”, ông Được đặt vấn đề.

Theo ông, ngành Y tế không thể tự triển khai mà cần phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động, Công an và chính quyền địa phương. Thành phố phải làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xác định số lao động còn lại, điều kiện nhân sự, kinh phí và thời gian tổ chức khám.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Ông yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai trong 2 tháng cuối năm, xác định rõ tiến độ từng tuần, địa bàn, doanh nghiệp và trách nhiệm phối hợp của từng đơn vị. Thành phố cần làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để rà soát số lao động chưa khám, thống nhất lịch tổ chức và bố trí nhân lực thực hiện.

Kết luận, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Y tế trong tuần sau phải trình kế hoạch cụ thể, nêu rõ mục tiêu tỷ lệ người dân được khám sức khỏe đến cuối năm, trong đó xác định riêng chỉ tiêu đối với công nhân, người lao động.

Bài học từ những phường, xã dẫn đầu tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân ở TPHCM Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, địa phương nào quyết liệt vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị thì nơi đó có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân cao và về đích sớm.