Khoảng 7h hôm nay (33/8), trong lúc đến khám tại Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chị Phạm Thị Duyên phát hiện một cọc tiền gồm nhiều tờ 500.000 đồng được buộc bằng dây chun. Ngay sau đó, chị Duyên đã báo cho nhân viên y tế và bàn giao toàn bộ số tiền cho Bộ phận Bảo vệ thuộc Phòng Hành chính quản trị.

Đến 7h25, tại quầy thu tiền tầng 3 nhà K1, lực lượng bảo vệ tiến hành tiếp nhận, kiểm đếm và niêm phong số tiền gồm 79 tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 39,5 triệu đồng.

Bệnh nhân người Lào nhận lại số tiền đã đánh rơi. Ảnh: BVBM.

Ngay sau đó, Bộ phận Bảo vệ phối hợp với Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày khẩn trương xác minh chủ sở hữu. Qua kiểm tra, số tiền được xác định là của bệnh nhân Yongma Bounyonglor (quốc tịch Lào, sinh năm 1954), đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai và sơ ý làm rơi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh theo quy định, Phòng Hành chính quản trị cùng Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày đã trao trả đầy đủ số tiền cho người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hành động trung thực của chị Phạm Thị Duyên cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên bệnh viện không chỉ giúp người bệnh tìm lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh, nhân văn và tận tâm.

Từ 15/7, tiền trực bác sĩ BV Bạch Mai, Việt Đức cao nhất hơn 900.000 đồng/ngày Từ ngày 15/7, chế độ phụ cấp trực cao nhất với phiên trực 24 giờ có thể lên tới 917.500 đồng, áp dụng cho người lao động trực tại khoa, khu vực đặc biệt của bệnh viện hạng đặc biệt hoặc hạng I vào ngày lễ, Tết.

Giám đốc BV Bạch Mai trực tiếp khám miễn phí cho người có công tại Ninh Bình Trong hai ngày 4-5/7, 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công và đối tượng chính sách tại Ninh Bình được khám, tầm soát sức khỏe miễn phí. Chương trình giúp nhiều người phát hiện bệnh sớm để tiếp tục theo dõi, điều trị.