Sáng 4/9, tại hội nghị kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, gần 4 triệu người dân thành phố đã được khám sức khỏe, đạt 43,1% dân số.

Theo ông Thượng, tiến độ khám sức khỏe tại các địa phương tiếp tục được cải thiện. Toàn thành phố hiện có 80/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám sức khỏe từ 50% trở lên, trong đó 24 địa phương đạt trên 50% và 10 địa phương đạt trên 60%.

Ông Thượng nêu tên 10 địa phương dẫn đầu gồm: Thạnh An, Phước Thắng, An Nhơn Tây, Bà Điểm, An Thới Đông, đặc khu Côn Đảo, Long Hải, Bình Giảng, Suối Sơn và Phong Sơn, trong đó xã Thạnh An dẫn đầu với tỷ lệ 96,5%, phường Phước Thắng đạt 93,5%.

"Thực tiễn cho thấy những nơi nào cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, huy động được cả hệ thống chính trị, phối hợp tốt với ngành y tế tổ chức khám tập trung hiệu quả thì ở đó có tiến độ khám khả quan", ông Thượng nhận định.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết thêm, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch lớn, hiện còn 18 phường, xã có tỷ lệ khám sức khỏe dưới 20%.

Hiện TPHCM đã khám sức khỏe miễn phí cho gần 4 triệu người, đạt 43,1% dân số. Ảnh: Nguyễn Huế

Về giải pháp, ông Thượng cho biết ngành y tế đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khám sức khỏe, yêu cầu các cơ sở y tế tham gia tự đánh giá trước khi Sở kiểm tra lại; cơ sở nào không đạt sẽ bị cho ngưng.

Sở Y tế cũng đã thành lập tổ chuyên gia phân tích dữ liệu khám sức khỏe nhằm nhận diện các vấn đề sức khỏe ưu tiên của người dân, làm cơ sở tham mưu giải pháp chăm sóc phù hợp cho thành phố.

Thời gian tới, việc khám sức khỏe tập trung vào ba nhóm: người dân tại 18 phường, xã có tỷ lệ thấp; học sinh, sinh viên, triển khai ngay từ đầu năm học; và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở Y tế tiếp tục đề nghị UBND TP chỉ đạo các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp đẩy nhanh khám sức khỏe cho người lao động.

Ngành y tế TPHCM xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm: kiểm soát dịch bệnh; sắp xếp mạng lưới y tế phù hợp mô hình mới, trong đó chuyển 12 trung tâm y tế khu vực thành cơ sở 2 của các bệnh viện thành phố; nâng cao năng lực 168 trạm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử; triển khai mạng lưới y tế công cộng chăm sóc người cao tuổi sau khi được phê duyệt.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân cho rằng số người được khám sức khỏe, gần 4 triệu trong tổng số 14 triệu dân vẫn còn thấp. Đây là trách nhiệm chung của ngành y tế, các phường, xã, đặc khu và cả hệ thống chính trị, do đó cần có cam kết cụ thể, thực chất giữa các địa phương và ban, ngành.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cũng lưu ý về số liệu 14 triệu dân đã bao gồm học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và công nhân tại các khu công nghiệp - những nhóm có chế độ khám sức khỏe định kỳ riêng. Vì vậy, ngành y tế cần rà soát, thống kê số người đã được khám định kỳ để xác định chính xác tỷ lệ và đặt mục tiêu phù hợp.