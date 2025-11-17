Quyết định được Ban Tổ chức Trung ương công bố tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An chiều nay.

Ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Hải cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Trọng Hải cho biết, đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách. Hôm nay không chỉ là ngày ông nhận quyết định công tác mới, mà còn là một cuộc trở về đầy xúc động. Trước đây, ông từng gắn bó và công tác trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải. Ảnh: Báo Nghệ An

Đồng thời, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ, đồng hành của tập thể lãnh đạo, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Nghệ An để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê ở xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ cũ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư tỉnh uỷ Nghệ An, ông Hải từng kinh qua nhiều chức vụ như Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tháng 4/2021, ông Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.