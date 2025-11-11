Sáng 11/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Thận thay thế vị trí của người tiền nhiệm Nguyễn Đức Trung vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Nguyễn Khắc Thận 51 tuổi, quê xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên; trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông từng công tác lâu năm tại tỉnh Thái Bình (cũ), trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như: Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, 4 năm sau ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Cuối tháng 6/2025, khi hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên sáp nhập, ông được phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gồm có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Minh Sinh.