Chủ tịch UBND Thành phố vừa ký ban hành kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 30/10/2025 về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với thanh niên năm 2025.

Chương trình đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND Thành phố với thanh niên để nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, của thành phố Hà Nội đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, của thành phố Hà Nội về công tác hỗ trợ, phát triển thanh niên. Đây cũng là dịp để thanh niên được tham gia hiến kế xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thanh niên Thủ đô tham gia phục vụ đại lễ A80. Ảnh: Thịnh An

Chương trình đối thoại với chủ đề: Thanh niên Thủ đô: “Khơi dậy Khát vọng - Tiên phong Sáng tạo - Hành động Trách nhiệm”, trong đó, nội dung câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của thanh niên và vấn đề đặt ra tập trung vào các nhóm về: Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho thanh thiếu nhi; Phát triển thanh niên trở thành công dân số; Sứ mệnh thanh niên trong công cuộc phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thanh niên phát triển kinh tế; Hội nhập, giao lưu quốc tế…

Dự kiến hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND Thành phố với thanh niên bằng hình thức trực tiếp lúc 8h ngày 27/11 với khoảng 50 đại biểu khách mời cùng 200 thanh niên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Hội LHTN Việt Nam Thành phố cùng các sở, ngành và UBND các xã, phường chịu trách nhiệm phối hợp chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất và công tác tuyên truyền.

Hải Anh