Ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ phó Tổ công tác liên ngành về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên phạm vi toàn quốc dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành làm việc với UBND TP Hà Nội về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, Bộ Công an đã chủ động rà soát các TTHC và xác định 15 loại giấy tờ có khả năng đủ điều kiện thay thế bằng dữ liệu điện tử. Qua thống kê bước đầu, có 734 TTHC có thành phần hồ sơ có thể thay thế ngay bằng dữ liệu của các bộ, ngành và nhiều TTHC của các địa phương.

Nhấn mạnh tinh thần chung là dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” đến đâu thì thực hiện cắt giảm đến đó, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan đồng trách nhiệm trong hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu và truyền thông để người dân nắm được và triển khai đạt sự đồng thuận. Trong quá trình thực hiện, việc có phản ánh dữ liệu chưa chính xác là khó tránh khỏi.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. Ảnh: Linh Phạm

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh yêu cầu phải có quy trình “làm sạch” dữ liệu và cơ chế xử lý linh hoạt nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị TP Hà Nội từ thực tiễn địa phương chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị của TP để cùng tháo gỡ với tinh thần “chỉ bàn làm”, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, Hà Nội đang triển khai kết nối, khai thác đối với 3 loại giấy tờ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tương ứng với 3 cơ sở dữ liệu.

Thành phố chưa được hướng dẫn triển khai kết nối đối với 9 loại giấy tờ còn lại, tương ứng với 9 cơ sở dữ liệu.

Đoàn công tác liên ngành làm việc với UBND TP Hà Nội về việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu. Ảnh: Linh Phạm

Tại buổi làm việc, TP Hà Nội đã nêu một số khó khăn, vướng mắc như: Phần lớn các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu vẫn được quản lý theo mô hình phân tán, dữ liệu lưu trữ và vận hành tại từng bộ, ngành hoặc các cơ quan, đơn vị chuyên môn. Việc chia sẻ dữ liệu còn hạn chế và thiếu cơ chế đồng bộ tập trung.

Một số cơ sở dữ liệu quốc gia đã được triển khai và kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP. Tuy nhiên, nhiều nhóm dữ liệu quan trọng như dữ liệu khai sinh, khai tử… chưa được kết nối, chưa có dữ liệu điện tử đầy đủ, cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận vẫn chưa thể tra cứu được thông tin dẫn đến hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận, công chức tiếp nhận phải trả lại hồ sơ, người dân vẫn phải nộp kèm bản giấy khi thực hiện TTHC.

Hà Nội kiến nghị Đoàn công tác liên ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc cập nhật 15 loại giấy tờ tại các cơ sở dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” tạo nền tảng cho việc khai thác dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ.

Khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, TP cam kết thực hiện thí điểm các mô hình, thử nghiệm mới liên quan đến cắt giảm thành phần hồ sơ, thực hiện việc khai thác đầy đủ dữ liệu nếu được Trung ương tín nhiệm giao, từ đó làm cơ sở để nhân rộng ra các địa phương.