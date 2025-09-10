Chiều 10/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt một trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến lực lượng Công an nhân dân lên mạng xã hội.

Hình ảnh đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Trước đó, trong quá trình theo dõi, kiểm soát hoạt động trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung gây hiểu nhầm: “Chuyên án còn mỗi Khánh Sky nữa thôi”, kèm theo hình ảnh người này mặc trang phục Công an nhân dân.

Cơ quan công an làm việc với H.V.K. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng xác minh chủ tài khoản là H.V.K (SN 1992, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội). Làm việc với cơ quan công an, H.V.K thừa nhận mục đích của hành vi là để "câu view, câu like", nhằm tăng tương tác và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, H.V.K đã bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định của pháp luật.