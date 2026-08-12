Phát biểu kết luận tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm, chiều 12/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu quyết liệt hơn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những tháng còn lại của năm.

Theo ông Được, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong tháng 7 và những tháng đầu năm đã có chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đạt kết quả khá, trong đó có lĩnh vực đạt trên 50% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, ông nhận định nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề, đòi hỏi thành phố chủ động dự báo sát tình huống phát sinh để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng. Đến cuối tháng 7, giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 43,2%, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án còn chậm do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư; chất lượng chuẩn bị ở một số dự án chưa cao, cần kiểm soát chặt cả tổng mức đầu tư và suất đầu tư.

Ông Được cho rằng nếu không quyết tâm, không nỗ lực nhiều hơn nữa thì rất khó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Một trong những vấn đề được lãnh đạo UBND TP đặc biệt lưu ý là giải ngân đầu tư công. Ông Được yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ từng dự án, từng nguồn vốn, từng khâu thực hiện. Vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố thì phải giải quyết ngay, nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, không để kéo dài.

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh kết quả giải ngân đầu tư công chính là thước đo (KPI) để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. Ông lưu ý từ nay về sau, nếu các thông số này không hoàn thành, không đạt yêu cầu thì cán bộ không được xếp loại xuất sắc. Việc đánh giá phải thực sự nghiêm túc, không nể nang, dễ dãi.

Đồng thời, ông Được yêu cầu tinh thần làm việc phải quyết liệt, chặt chẽ hơn. Việc theo dõi tiến độ các dự án, theo ông, cần đi vào cụ thể từng công trình, xác định rõ dự án đang ở khâu nào, vướng ở đâu, cơ quan nào chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý, thay vì chỉ theo dõi số liệu tổng hợp.

Về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, ông Được yêu cầu các vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết nhanh, rõ ràng, không để doanh nghiệp và người dân kiến nghị kéo dài.

Toàn cảnh phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2026. Ảnh: UBND TPHCM

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ ra công tác báo cáo số liệu ở cơ sở còn nhiều điểm nghẽn: một số xã, phường chưa cập nhật đầy đủ tình hình, tiến độ và nguồn vốn đầu tư, khiến thành phố thiếu cơ sở để tổng hợp, đánh giá và điều hành nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Ông yêu cầu chấn chỉnh tình trạng báo cáo hình thức, thiếu hoặc bỏ sót số liệu, cập nhật đầy đủ thông tin trên phần mềm; đồng thời ứng dụng công nghệ để theo dõi tiến độ, kịp thời phát hiện và tháo gỡ vướng mắc, nhất là tại các dự án giao thông, nhà ở, chỉnh trang đô thị và công trình trọng điểm.

Ông cũng lưu ý vai trò người đứng đầu các sở, ngành, địa phương là định hướng, phân công, kiểm tra, đôn đốc, đồng thời yêu cầu các cơ quan vận dụng cả kinh nghiệm thực tiễn và cơ sở pháp lý để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

"Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm" - lãnh đạo UBND TP lưu ý.

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