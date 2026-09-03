Chiều 3/9, tại phiên giải trình về công tác cải cách hành chính, ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, thành phố đang xây dựng Đề án giao biên chế giai đoạn 2027-2031 theo hướng thay đổi cách phân bổ, từ căn cứ chủ yếu vào số biên chế được giao và tỷ lệ tinh giản sang dựa trên vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM tại giải trình

Theo ông Phong, thành phố sẽ ưu tiên biên chế cho những lĩnh vực, địa bàn có khối lượng công việc lớn hoặc trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, TPHCM sẽ tăng cường điều chuyển biên chế nội bộ theo nguyên tắc nơi thừa chuyển cho nơi thiếu, qua đó hạn chế việc tăng tổng biên chế.

Liên quan vướng mắc trong xây dựng vị trí việc làm viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố do quy định khác nhau giữa các nghị định về đối tượng nhân sự, ông Phong cho biết, Văn phòng UBND TP đã phê duyệt 2 vị trí việc làm gồm lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Sở Nội vụ đang phối hợp với Văn phòng UBND TP bổ sung các vị trí việc làm viên chức khác, sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, trao thẩm quyền cho HĐND TP quy định vị trí việc làm công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Các đại biểu tại phiên giải trình về công tác cải cách hành chính

Ngoài ra, đại diện Sở Nội vụ cũng giải trình về đề nghị phân cấp cho UBND cấp xã thẩm quyền biệt phái viên chức thực hiện nhiệm vụ công chức, Sở Nội vụ cho biết chưa tham mưu Chủ tịch UBND TP thực hiện. Dù Nghị định 259/2026 cho phép biệt phái viên chức sang vị trí công chức trong một số trường hợp, Kết luận 40-KL/TW của Bộ Chính trị yêu cầu không để tình trạng viên chức thực hiện vị trí việc làm của công chức.

Đối với 38 tổ công tác địa bàn đang tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, Sở Nội vụ cho biết việc duy trì, sắp xếp lại hay chấm dứt hoạt động sẽ được xem xét dựa trên số lượng hồ sơ, nhu cầu của người dân và khả năng tiếp nhận của các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

TPHCM sẽ phân bổ biên chế theo việc, không còn cào bằng

Kết luận phần giải trình, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cho rằng việc đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền biệt phái viên chức sang thực hiện nhiệm vụ của công chức là có cơ sở, bởi trước đây thành phố từng thực hiện việc này khi còn mô hình chính quyền ba cấp.

Tuy nhiên, theo bà Phượng, hiện Bộ Chính trị đã yêu cầu không bố trí viên chức thực hiện vị trí việc làm của công chức. Bộ Nội vụ cũng có văn bản quán triệt nội dung này. Vì vậy, dù Nghị định của Chính phủ có quy định về biệt phái, TPHCM chưa thể thực hiện trong thời điểm hiện nay.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, để khi Trung ương có chủ trương cho phép trở lại, kịp thời tham mưu cơ chế phù hợp, nhất là với những trường hợp viên chức chưa đủ điều kiện chuyển sang công chức nhưng cần được bố trí tạm thời thực hiện nhiệm vụ.

Về phân bổ biên chế, bà Phượng cho biết việc chuyển sang phân bổ theo điều kiện, vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế, thay vì cào bằng, là hướng phù hợp và được các địa phương cấp xã kỳ vọng.

Đối với các tổ công tác địa bàn, bà đề nghị trung tâm phục vụ hành chính công tiếp tục rà soát, nơi nào còn nhu cầu thì duy trì, nơi không còn cần thiết thì nghiên cứu chấm dứt hoạt động.

Theo báo cáo, 38 tổ công tác địa bàn phát sinh 489 hồ sơ từ tháng 11/2025 đến nay. Ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH TPHCM cho rằng số lượng còn thấp trong khi các sở, ngành đang thiếu nhân lực, do đó cần đánh giá hiệu quả hoạt động để có hướng xử lý phù hợp. Phản hồi ý kiến này, ông Nguyễn Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cho biết, con số trên chưa phản ánh đầy đủ thực tế, bởi nhiều trường hợp cán bộ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ nên không phát sinh hồ sơ giấy để thống kê.