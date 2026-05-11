Thông tin từ FPT Telecom cho hay, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa công bố Quyết định về việc tuyển dụng chính thức và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trong Công an nhân dân đối với 2 lãnh đạo Công ty FPT Telecom.

Căn cứ quyết định của Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 2 lãnh đạo FPT Telecom được tuyển dụng chính thức và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ trong Công an nhân dân là ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FPT Telecom được phong cấp bậc hàm thượng tá và ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc Công ty FPT Telecom được phong cấp bậc hàm thượng tá, bố trí công tác với vị trí chuyên gia tại Tổng công ty GTEL thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, ông Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị trên cương vị là lãnh đạo Công ty FPT Telecom, ông Hoàng Việt Anh và Nguyễn Hoàng Linh tiếp tục phát huy các phẩm chất quản lý, chỉ đạo, thúc đẩy phát triển FPT Telecom nói riêng và xây dựng Tổng công ty GTEL trở thành doanh nghiệp công nghệ - viễn thông hàng đầu của Bộ Công an và của đất nước; vừa phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vừa đóng góp phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, tháng 7/2025, Bộ Công an đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước, bên cạnh đó thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.

Việc FPT Telecom về Bộ Công an có thể giúp tăng cường giám sát an ninh mạng từ gốc, đặc biệt trong bối cảnh các hạ tầng thiết yếu như cáp quang biển, hệ thống DNS hay trung tâm dữ liệu đang trở thành mục tiêu của tin tặc quốc tế.