FPT Telecom chính thức khẳng định đã sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh tại Việt Nam cho các mùa tới.

FPT Play sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh

FPT Play thuộc FPT Telecom công bố là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh từ năm 2026 tại Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn mới, mang Ngoại hạng Anh đến mọi nhà từ 1/1/2026.

Thời hạn này sẽ kéo dài từ giữa mùa giải 2025/2026 đến hết mùa giải 2030/31, trên các hạ tầng gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…

Như vậy, người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam tiếp tục hòa nhịp cùng 1,87 tỷ khán giả khắp thế giới, không gián đoạn thưởng thức hàng nghìn trận đấu bóng đá đỉnh cao.

Trong đó, có gần 200 trận thuộc mùa giải 2025/26 và 1.900 trận của 5 mùa từ 2026/27 đến hết 2030/31. Tất cả các trận đấu này sẽ được FPT Play phát sóng trên đa nền tảng với bình luận chuyên môn tiếng Việt chuyên nghiệp. Trong đó, rất nhiều trận được sản xuất với chất lượng hình ảnh 4K sống động.

Thực hiện thương vụ bản quyền này, FPT Play đã hợp tác chiến lược cùng Jasmine International Public Company Limited (JAS) và Monomax, đơn vị sở hữu chính thức và độc quyền bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại thị trường các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Cột mốc này đánh dấu bước tiến lớn của JAS và Monomax trong việc mở rộng phạm vi sở hữu bản quyền phát sóng sang thị trường Việt Nam.

Chia sẻ nhân sự kiện, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, cho biết: “Ngoại hạng Anh là một trong số ít các giải đấu bóng đá có mặt từ rất sớm và có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam. Là đơn vị dẫn đầu trong ngành dịch vụ truyền hình, với lợi thế về hạ tầng phát sóng và nền tảng công nghệ sẵn có, FPT Play sẽ mở ra một chương mới trong trải nghiệm xem Premier League, dễ tiếp cận và mang đậm tính cá nhân hóa với từng người hâm mộ trong nước. Với chúng tôi, khách hàng luôn là trung tâm trong mỗi hành động”.

Đáng chú ý, sự kiện FPT Play sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh diễn ra thành công sau khi CLB Chelsea, một trong những biểu tượng của giải, công bố thiết lập quan hệ hợp tác toàn cầu với Tập đoàn FPT vào tháng 4/2025.

Ông Hoàng Việt Anh cũng cho biết hai sự kiện diễn ra đều để lại dấu ấn trong những lĩnh vực khác nhau của Tập đoàn FPT (công nghệ chuyển đổi số và bản quyền truyền hình).

Tất cả đều góp phần tạo ra một tác động toàn diện, mang tính bổ trợ, giúp FPT Play tiếp tục đến gần hơn khách hàng cả nước.

Để mang đến trải nghiệm toàn diện cho khán giả, FPT Play cũng đã lên kế hoạch cập nhật các tính năng mới bên cạnh cách tính năng nổi bật sẵn có như Live Chat, “thả” cảm xúc, bình luận đa luồng…

Đơn vị dự kiến nâng cấp tính năng cá nhân hóa dành riêng cho các fan của từng đội bóng. Điền hình như sau khi thiết lập CLB yêu thích, tên người dùng trên Live Chat sẽ hiển thị cùng với huy hiệu đội bóng.

Điều này không chỉ giúp người hâm mộ nêu cao “màu cờ sắc áo” mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc kết nối cộng đồng fan khi xem trực tiếp Ngoại hạng Anh.

Không dừng lại ở đó, FPT Play còn dự kiến triển khai tính năng Jump Back, giúp người dùng dễ dàng “nhảy” đến và xem lại chính xác những khoảnh khắc đáng nhớ vừa bỏ lỡ trong trận đấu, mang đến sự tiện lợi trong trải nghiệm thưởng thức.

Song song, về mặt nội dung, FPT Play dự kiến triển khai nhiều chương trình đồng hành đa dạng, có sự góp mặt của các tên tuổi bình luận viên hàng đầu, gắn liền với bóng đá đỉnh cao.

Đơn vị tiếp tục sản xuất các bản tin tường thuật, bàn tròn bình luận… với sự tham gia của các chuyên gia, bình luận viên nổi tiếng được yêu thích, cầu thủ và phóng viên nổi tiếng, trong đó có nhiều gương mặt trẻ và người hâm mộ, không chỉ cập nhật thông tin mới nhất về giải đấu, phân tích những điểm thú vị trong từng trận đấu mà còn giúp các nội dung gần gũi với khán giả cả nước.

Với đầy đủ các trận đấu, khách hàng có thể đăng ký gói cước mới trực tuyến tại ứng dụng FPT Play với gói cước VVIP 1 và VVIP 2 với mức giá từ 100.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Với khách hàng mua gói Ngoại hạng Anh dành cho Combo - gói tích hợp Internet FPT tốc độ cao và giải đấu Premier League trên FPT Play, sẽ được xem Ngoại hạng Anh với giá từ 59.000 đồng/tháng dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp.

Gói Combo này sẽ là tiện ích “2 trong 1” cho phép khách hàng vừa tận hưởng trọn vẹn giải đấu, vừa trải nghiệm đường truyền tốc độ cao lên đến 10Gbps, đảm bảo liền mạch trong mọi trải nghiệm.

Như vậy, trong hơn một thập kỷ, K+ xây dựng vị thế nhờ chiến lược dựa vào một tài sản duy nhất: bản quyền Ngoại hạng Anh.

Việc nắm giữ trọn gói EPL nhiều mùa liên tiếp giúp K+ duy trì số lượng thuê bao ổn định dù thị trường truyền hình vệ tinh suy giảm.

Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt là sự bành trướng của nền tảng OTT và IPTV, khiến chiến lược độc quyền EPL trở nên thiếu bền vững.

Chi phí bản quyền tăng theo cấp số nhân, trong khi số thuê bao mới không đủ bù đắp mức đầu tư ngày càng lớn, đẩy K+ vào vòng xoáy tài chính khó cứu vãn.

Khoảng cách giữa chi phí và doanh thu ngày càng rộng khiến doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui khỏi cuộc chơi bản quyền tốn kém nhất thế giới.

Việc K+ rời đi đồng thời cho thấy sự kết thúc của một mô hình kinh doanh dựa vào sự khan hiếm nội dung.

Thay vì tập trung vào một tài sản duy nhất và bán nó như một gói sản phẩm độc quyền, thị trường hiện nay đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng phân phối đa nền tảng và nhiều tầng doanh thu khác nhau.

Đây chính là nơi mà FPT Telecom, với hệ sinh thái số và nền tảng công nghệ mạnh, nhìn thấy cơ hội.

Trật tự mới và xu hướng chuyển dịch sang nền tảng số

Việc FPT sở hữu EPL có tác động tức thì đến toàn thị trường truyền hình trả tiền. Người xem trở thành nhóm hưởng lợi đầu tiên khi không còn cảnh EPL bị “giam” trên một nền tảng duy nhất như trước đây.

Mức giá dự kiến mềm hơn, lựa chọn gói xem đa dạng hơn và khả năng xem trên nhiều thiết bị giúp EPL tiếp cận được khán giả rộng hơn.

Các nền tảng OTT vốn quen thuộc với giới trẻ sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo, trong khi truyền hình truyền thống thu hẹp tốc độ tăng trưởng.

Đối với các nhà mạng như Viettel, VNPT, VTVcab hay VieON, việc FPT nắm EPL tạo áp lực buộc họ phải tái cấu trúc chiến lược nội dung.

Không có EPL, họ phải tăng cường sản xuất chương trình gốc, tìm kiếm bản quyền các giải khu vực và đẩy mạnh đầu tư công nghệ để giữ chân người xem.

Cạnh tranh vì thế trở nên đa chiều hơn, không còn xoay quanh một giải đấu duy nhất mà mở rộng sang toàn bộ hệ sinh thái nội dung và dịch vụ.

Ở góc độ thị trường, sự kiện này cũng đánh dấu bước chuyển dịch cuối cùng từ truyền hình vệ tinh sang nền tảng số.

Trong giai đoạn tới, các gói truyền hình truyền thống sẽ tiếp tục giảm sức hút, trong khi gói tích hợp Internet, nội dung, dữ liệu sẽ trở thành trung tâm.

Điều này phù hợp với xu thế quốc tế khi nội dung thể thao đang dịch chuyển từ mô hình độc quyền cũ sang mô hình mở, phân phối đa nền tảng và chia sẻ doanh thu theo dữ liệu người dùng.

Một chương mới với nhiều kỳ vọng hơn cho khán giả Việt Nam

Sự kiện FPT Telecom trở thành đơn vị sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thị trường truyền hình Việt Nam.

Kỷ nguyên độc quyền đã khép lại, mở đường cho một thị trường cạnh tranh hơn, linh hoạt hơn và hướng tới trải nghiệm người dùng nhiều hơn.

Người hâm mộ Việt Nam lần đầu tiên sau nhiều năm có cơ hội xem EPL với giá hợp lý, chất lượng cao và dịch vụ hiện đại trên nền tảng số.

Về phía FPT, đây không chỉ là một thương vụ bản quyền mà là bước đi chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố hệ sinh thái nội dung, mở rộng ảnh hưởng và nâng năng lực cạnh tranh trong môi trường số đang thay đổi liên tục.

Thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào khả năng kết hợp giữa nội dung, công nghệ, tài chính và chiến lược kinh doanh dài hạn, nhưng ở thời điểm này, FPT đang sở hữu những điều kiện thuận lợi nhất mà chưa từng có doanh nghiệp nội địa nào đạt được khi bước vào cuộc chơi EPL.