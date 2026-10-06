Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch ASOCIO. Ảnh: VINASA

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) nhiệm kỳ 2027-2028, qua đó trở thành đại diện Việt Nam giữ vị trí này ba nhiệm kỳ liên tiếp.

Theo thông tin từ VINASA, quyết định được đưa ra tại phiên họp Đại hội đồng ASOCIO chiều 5/10 tại Jakarta, Indonesia.

Nhiệm kỳ mới của ông Nguyễn Văn Khoa kéo dài từ ngày 1/1/2027 đến 31/12/2028. Trước đó, ông đã đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch ASOCIO trong hai nhiệm kỳ 2023-2024 và 2025-2026.

Việc tiếp tục nhận được tín nhiệm, trong đó có sự ủng hộ từ các nền kinh tế lớn như Nhật Bản, được VINASA đánh giá là sự ghi nhận đối với vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam trong ngành công nghệ số khu vực.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Khoa cho biết sẽ tập trung thúc đẩy liên kết giữa các nền kinh tế thành viên, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và công nghệ bán dẫn đang tạo ra những thay đổi lớn đối với kinh tế và công nghệ toàn cầu.

“Đây không phải là lúc các nền kinh tế đi một mình. ASOCIO cần trở thành một nền tảng liên kết chặt chẽ, nơi các thành viên không chỉ chia sẻ công nghệ, nguồn lực mà còn cùng nhau kiến tạo các tiêu chuẩn và định hình tương lai số”, Phó Chủ tịch ASOCIO nói.

Hội nghị Thượng đỉnh và Giải thưởng Kỹ thuật số & AI ASOCIO 2026 được tổ chức từ ngày 5 đến 7/10 tại Jakarta. Sự kiện có chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số” và “AI vượt ra ngoài sự cường điệu”, quy tụ lãnh đạo công nghệ từ 24 nền kinh tế.

Hội nghị tập trung vào thúc đẩy đổi mới, hợp tác công nghệ và phát triển AI đáng tin cậy, đồng thời hướng tới việc tăng vai trò của châu Á - châu Đại Dương trong xây dựng các tiêu chuẩn và cơ chế quản trị AI toàn cầu.

Tại lễ trao giải tối 6/10, các sáng kiến nổi bật từ các nền kinh tế thành viên sẽ được vinh danh tại Giải thưởng Số ASOCIO và Giải thưởng AI ASOCIO 2026. Việt Nam có 10 đề cử.

Thành lập năm 1984, ASOCIO là tổ chức đại diện ngành công nghệ thông tin tại châu Á - châu Đại Dương, đại diện cho hơn 10.000 doanh nghiệp đa quốc gia.

Tổ chức thúc đẩy hợp tác kinh doanh, trao đổi công nghệ và phát triển ngành công nghiệp ICT giữa các nền kinh tế thành viên.