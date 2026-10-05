Đề xuất được ông Ryosuke Ogata, Giám đốc MRIV International, Viện Nghiên cứu Mitsubishi, đưa ra tại Diễn đàn “Tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026”, được tổ chức chiều 4/10.

Theo ông Ogata, thành phố Fukuoka nổi tiếng với “Ramen Tech”, sự kiện kết nối các bên trong hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng có thể hợp tác với Fukuoka để tổ chức một sự kiện tương tự, mang đặc trưng địa phương và đặt tên “Mì Quảng Tech”.

Ông cho rằng ý tưởng này có thể tạo thêm không gian kết nối startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đồng thời góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm kết nối công nghệ của khu vực.

Ông Ryosuke Ogata, Giám đốc MRIV International, Viện Nghiên cứu Mitsubishi chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo vùng của Nhật Bản. Ảnh: Du Lam

Từ ‘Ramen Tech’ đến ‘Mì Quảng Tech’

Theo ông Ogata, Đà Nẵng và Fukuoka có một số điểm tương đồng, như vị trí địa lý thuận lợi, kết nối giao thông nhanh với sân bay, môi trường sống và lợi thế về ẩm thực. Đây là những yếu tố có thể giúp các thành phố thu hút nhân tài công nghệ và doanh nghiệp.

“Ramen Tech” tại Fukuoka được ông Ogata dẫn lại như một ví dụ về cách một thành phố địa phương xây dựng thương hiệu cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của mình.

Từ mô hình này, ông đề xuất Đà Nẵng hợp tác trực tiếp với Fukuoka để phát triển “Mì Quảng Tech”. Theo ông, sự kiện có thể vừa tạo nền tảng trao đổi công nghệ, vừa trở thành hoạt động kết nối giữa cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Đề xuất này nằm trong nhóm các giải pháp ông Ogata đưa ra nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở các thành phố địa phương của Việt Nam.

Theo ông, khoảng 80 triệu người Việt Nam đang sống tại các thành phố ngoài Hà Nội và TPHCM. Do đó, việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các địa phương có ý nghĩa lớn đối với tăng trưởng trên phạm vi cả nước.

Ba mô hình cho ba thành phố Việt Nam

Từ kinh nghiệm Nhật Bản, ông Ogata giới thiệu ba mô hình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Fukuoka là mô hình do chính quyền dẫn dắt, Sendai dựa trên trường đại học, còn Hamamatsu phát triển dựa trên ngành công nghiệp.

Fukuoka đã áp dụng các chính sách như thị thực khởi nghiệp, ưu đãi thuế, hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp và phát triển không gian đổi mới sáng tạo để thu hút startup, nhà đầu tư và nhân tài.

Sendai tận dụng Đại học Tohoku để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở. Khuôn viên trường được phát triển theo hướng thu hút hơn 100 doanh nghiệp tham gia.

Trong khi đó, Hamamatsu dựa trên thế mạnh sản xuất, chế tạo và các doanh nghiệp có nguồn gốc từ địa phương như Honda, Yamaha để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Từ ba mô hình này, ông Ogata đề xuất Cần Thơ học hỏi Sendai, tập trung kết nối Đại học Cần Thơ với Đại học Tohoku trong các lĩnh vực nông nghiệp, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Hải Phòng có thể hợp tác với Hamamatsu dựa trên nền tảng sản xuất, chế tạo và sự hiện diện của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông cũng đề xuất Việt Nam mở rộng các khu vực thử nghiệm đổi mới sáng tạo tại địa phương, nơi có thể triển khai các dự án giải quyết những vấn đề như biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí.

Một kiến nghị khác là ưu tiên nguồn vốn ươm tạo cho các trường đại học địa phương, giúp các trường phát triển khuôn viên thành không gian mở cho startup, doanh nghiệp và các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Theo ông Ogata, phát triển địa phương là bài toán chung của Việt Nam và Nhật Bản. Hợp tác giữa hai nước có thể bắt đầu từ việc trao đổi kinh nghiệm và xây dựng các chương trình chung, để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các thành phố, ngoài những trung tâm lớn.