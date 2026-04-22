Theo Quyết định số 1443/QĐ-BNNMT ngày 21/4/2026, ông Nguyễn Xuân Chinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ.

Ông Chinh sinh năm 1977, quê Bắc Ninh, có trình độ Cử nhân Địa chính, Thạc sĩ Quản lý đất đai, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh (cũ) như Phó trưởng Phòng Công Thương, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Từ năm 2019, ông chuyển công tác về Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ NN&MT), trải qua các vị trí Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Quản trị và Y tế, Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Chinh (ngoài cùng bên trái) và ông Phạm Hoài Nam. Ảnh: Bộ NN&MT.

Bộ NN&MT cũng công bố việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Hoài Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) giữ chức Thư ký Bộ trưởng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Hoài Nam sinh năm 1989, có trình độ Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nam từng là chuyên viên, Phó trưởng Phòng Quản lý giá và doanh nghiệp (Sở Tài chính Thái Nguyên); Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kinh tế (Văn phòng UBND tỉnh); Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc.