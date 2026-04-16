Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội cho biết đang siết chặt trách nhiệm của cán bộ, chính quyền cơ sở trong công tác lập lại trật tự đô thị, đặc biệt tại các địa bàn để xảy ra vi phạm kéo dài, tái diễn nhiều lần.

Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Đ. Trường

Thời gian qua, lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” đô thị.

Trong lĩnh vực trật tự đô thị, công tác phát hiện và xử lý vi phạm được đẩy mạnh thông qua hệ thống camera giám sát cùng phản ánh trực tiếp từ người dân. Riêng trong tháng 3/2026, lực lượng chức năng đã xử lý phạt nguội tới 3.900 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Nhờ đó, nhiều tuyến phố đã trở nên thông thoáng, gọn gàng hơn; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh hoặc trông giữ phương tiện trái phép từng bước được kiềm chế. Đáng chú ý, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân và hộ kinh doanh cũng có chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, theo đánh giá, tình hình trật tự đô thị vẫn chưa chuyển biến đồng đều giữa các địa bàn. Ở một số nơi, vi phạm vẫn tái diễn, chủ yếu là các lỗi quen thuộc như bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe sai quy định…

Bên cạnh những kết quả tích cực, tình trạng vi phạm về trật tự đô thị vẫn chuyển biến chưa đồng đều giữa các địa bàn. Ảnh: Đ. Trường

Trước thực tế này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đề xuất Thường trực Thành ủy xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tái vi phạm nhiều lần. Các hình thức xử lý không chỉ dừng ở nhắc nhở mà có thể hạ mức phân loại cán bộ, giảm thi đua, thậm chí xem xét công tác cán bộ.

Người đứng đầu Công an TP cũng yêu cầu kiểm điểm rõ trách nhiệm: địa bàn để xảy ra vi phạm bị nhắc nhở 3 lần sẽ bị đề nghị không hoàn thành nhiệm vụ; nếu bị hạ mức phân loại, thi đua 3 lần thì sẽ xem xét xử lý về công tác cán bộ.

Trước đó, tại hội nghị giao ban quý I/2026 về xử lý các “điểm nghẽn” trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đồng bộ ba khâu: rà soát, đánh giá đúng nguyên nhân; giao đúng người, đúng việc, đúng thời hạn; kiểm tra thường xuyên, hậu kiểm nghiêm và xử lý trách nhiệm đến cùng.

Không chỉ "siết" trách nhiệm bên ngoài, trong nội bộ lực lượng, Công an TP Hà Nội cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị buông lỏng quản lý.

Điển hình, tại phường Cửa Nam, Trưởng Công an phường, một Phó Trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị cùng 14 cán bộ cảnh sát trật tự đã bị xem xét trách nhiệm, xếp loại tháng 3 ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ” do để xảy ra nhiều vi phạm và ùn tắc trên địa bàn.