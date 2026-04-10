Ngày 10/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 31/3 tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà.

Quá trình điều tra xác định, Đinh Hữu Quý (SN 1986, trú thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà), là đảng viên dự bị, sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Đường Hoa, là người hành hung vợ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Cụ thể, ngày 31/3, Quý dùng tay, chân đánh vợ là chị Đ.T.H.C (SN 1990), gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 95%.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can về tội “cố ý gây thương tích”, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Quý để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, cho biết Đinh Hữu Quý là công chức Phòng Văn hóa - Xã hội của xã.

