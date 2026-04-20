Phản ánh tới cơ quan chức năng, bà N.T.T.G. cho biết, bố mẹ bà là cán bộ đã nghỉ hưu, đang sử dụng một thửa đất trồng cây hằng năm do gia đình tự khai phá từ năm 1993. Thửa đất được sử dụng ổn định, không có tranh chấp.

Theo bà G., Luật Đất đai 2024 có điểm mới là không còn phân biệt giữa người trực tiếp và người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp sử dụng ổn định.

Tuy nhiên, quy định về hạn mức và thời hạn sử dụng đất lại chủ yếu đề cập đến đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khiến người dân lúng túng khi áp dụng.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo quy định tại khoản 6 Điều 138 Luật Đất đai 2024, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp không phân biệt là người trực tiếp hay không trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Điều kiện là thửa đất phải được sử dụng ổn định, không có tranh chấp và được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận.

Thời hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 112 Nghị định 102/2024. Theo đó, thời hạn sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 50 năm tính từ ngày cấp.

Như vậy, trường hợp bố mẹ bà G. nếu đáp ứng đủ điều kiện về sử dụng đất ổn định, không tranh chấp và được chính quyền địa phương xác nhận, thì vẫn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đang sử dụng, dù không trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Quy định này được đánh giá là tạo thuận lợi hơn cho người dân trong việc hợp thức hóa quyền sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt với các trường hợp sử dụng đất từ lâu nhưng chưa được cấp sổ đỏ.