Ngày 11/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Huỳnh Trung Tính, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, địa phương nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân sau khi ban hành văn bản đề nghị tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke trong thời gian học sinh ôn tập, thi học kỳ 2 và thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026.

Theo ông Tính, đây là lần đầu tiên xã triển khai vận động người dân hạn chế tiếng ồn từ karaoke nhằm tạo môi trường yên tĩnh cho học sinh học tập.

Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày cho hay, thời gian qua địa phương nhận nhiều phản ánh về tình trạng mở nhạc, hát karaoke âm lượng lớn tại các hộ gia đình và điểm hát với nhau, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Dù có nhiều quy định hiện hành liên quan đến hoạt động karaoke và tiếng ồn, nhưng việc xử lý trên thực tế vẫn gặp không ít khó khăn.

“Muốn xử phạt phải có đơn vị độc lập đo tiếng ồn, sau đó cơ quan có thẩm quyền mới căn cứ kết quả để xử lý. Vì vậy địa phương chủ yếu tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, sống hài hòa với cộng đồng”, ông Tính nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày, nhiều trường hợp mở karaoke âm lượng lớn đã được lực lượng chức năng đến nhắc nhở trực tiếp.

“UBND xã ban hành văn bản này để người dân nâng cao ý thức trong tình làng nghĩa xóm, tôn trọng lẫn nhau và tạo điều kiện cho các em ôn tập”, ông Tính chia sẻ.

Ông Tính cho biết thêm, thay vì tập trung xử phạt, địa phương ưu tiên vận động để người dân tự giác chấp hành.

“Giải trí là nhu cầu chính đáng, nhưng cũng cần đảm bảo không ảnh hưởng hàng xóm, đặc biệt là các em học sinh trong mùa thi. Đây là tương lai của các em nên rất mong bà con đồng thuận, chia sẻ”, ông bày tỏ.

Theo lãnh đạo xã Mỏ Cày, sau khi văn bản được ban hành, nhiều người dân, phụ huynh và các cơ sở karaoke trên địa bàn bày tỏ sự ủng hộ. Một số điểm hát với nhau cũng chủ động giảm âm lượng, điều chỉnh hướng loa vào bên trong khu vực tổ chức để hạn chế tiếng ồn phát tán ra bên ngoài.

“Nhiều người dân có con em đang học tập nên rất hoan nghênh chủ trương này. Qua tuyên truyền, nhắc nhở thì các tụ điểm karaoke và các đám tiệc cơ bản đều chấp hành tốt”, ông Tính cho hay.

Ông cũng cho biết nếu mô hình mang lại hiệu quả tích cực, được người dân tiếp tục đồng thuận, địa phương sẽ duy trì trong các kỳ thi tiếp theo.

Trước đó, UBND xã Mỏ Cày ban hành văn bản về việc “tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke hộ gia đình và các cơ sở hát với nhau nghe”, trong thời gian học sinh ôn tập, thi học kỳ 2 và thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026.