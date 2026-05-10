Ngày 10/5, Công an phường An Bình (TP Cần Thơ) cho biết vừa hỗ trợ anh N.T.Đ (27 tuổi, ngụ xã Võ Nhai, Thái Nguyên) nhận lại hơn 1 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, do sơ suất trong quá trình giao dịch trên điện thoại, anh Đ. đã chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của một người không quen biết đang sinh sống tại phường An Bình, TP Cần Thơ.

Phát hiện sự việc, anh Đ. vô cùng lo lắng vì đây là số tiền phục vụ công việc và sinh hoạt của gia đình nên đã liên hệ Công an phường An Bình nhờ hỗ trợ.

Công an phường An Bình chứng kiến anh N.T.Đ. nhận lại hơn 1 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình đã khẩn trương xác minh, đồng thời gặp gỡ, vận động người nhận được tiền chuyển nhầm phối hợp hoàn trả cho anh Đ. Toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng sau đó được trao trả lại cho chủ tài khoản.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng công an, anh Đ. đã gửi thư cảm ơn đến Công an phường An Bình.