Ngày 10/5, Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Minh Hào (19 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra xác định, Hào là "đại ca" nhí, lôi kéo đồng bọn gây náo loạn khu dân cư tại Cần Thơ.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Triệu Minh Hào. Ảnh: CACC

Theo điều tra, trước đó Công an phường Phú Lợi mời Hào cùng một số đối tượng liên quan làm việc để xác minh hành vi tụ tập, mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan công an xác định, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm của Lê Hoài Bảo, Hào đã cùng nhiều đối tượng chuẩn bị dao, vỏ chai bia, gạch ống rồi tụ tập trước nhà đối phương để “nói chuyện”.

Khi hai nhóm xảy ra truy đuổi, các đối tượng dùng hung khí tấn công nhau, gây náo loạn khu dân cư và làm hư hỏng tài sản của người dân.

Theo cơ quan điều tra, dù còn nhỏ tuổi nhưng Triệu Minh Hào có biểu hiện tụ tập, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên tham gia các nhóm manh động, thường xuyên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm của Hào cũng được xác định nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với các nhóm thanh thiếu niên khác trên địa bàn TP Cần Thơ, thường xuyên tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.