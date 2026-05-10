Ngày 10/5, lãnh đạo UBND xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận vừa ban hành văn bản về việc “tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke hộ gia đình và các cơ sở hát với nhau nghe”, trong thời gian học sinh ôn tập, thi học kỳ 2 và thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026.

Theo đó, UBND xã giao Phòng Văn hóa - Xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng loa, âm thanh công suất lớn trong sinh hoạt cộng đồng. Công an xã được yêu cầu phối hợp kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về tiếng ồn, gây mất an ninh trật tự.

Đối với các cơ sở kinh doanh karaoke hộ gia đình, dịch vụ hát với nhau nghe, xã cũng đề nghị tự giác tạm dừng hoạt động hoặc giảm âm lượng trong thời gian học sinh ôn thi. Thời gian từ ngày 11/5 đến hết 22/5 áp dụng với học sinh tiểu học và THCS thi học kỳ 2; từ ngày 1/6 đến hết 13/6 áp dụng với học sinh THPT ôn và thi tốt nghiệp.

Riêng các cơ sở đã đầu tư phòng cách âm được phép hoạt động đúng thời gian đăng ký, nhưng phải điều chỉnh âm lượng phù hợp, tránh ảnh hưởng khu dân cư xung quanh.

Với các hộ dân tổ chức đám cưới, liên hoan, địa phương đề nghị sử dụng âm thanh trong thời gian phù hợp, bảo đảm văn minh, tiết kiệm, không gây ảnh hưởng đến việc học tập và nghỉ ngơi của người dân; đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ.

UBND xã Mỏ Cày cũng cho biết các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu chào mừng các ngày lễ lớn vẫn có thể được xem xét tổ chức nếu bảo đảm phù hợp về thời gian, địa điểm và âm thanh.