Ngày 11/3, Công an phường Đồng Nguyên phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) tiến hành làm việc, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến lực lượng công an trên mạng xã hội.

Người liên quan là P.V.T. (SN 1992, thường trú tại tỉnh Bắc Ninh), chủ trang Facebook “BEAT Từ Sơn”.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ trang Facebook “BEAT Từ Sơn”. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, đầu tháng 3/2026, trang Facebook “BEAT Từ Sơn” đã đăng tải một bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến lực lượng công an. Bài viết này nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận, gây dư luận phức tạp trên không gian mạng.

Tại cơ quan công an, P.V.T. khai nhận nhìn thấy một bài viết liên quan đến lực lượng công an trên mạng xã hội. T. đã đăng tải lại nội dung này trên trang “BEAT Từ Sơn” do mình quản lý.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, T. tự nguyện gỡ bỏ bài viết vi phạm, đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh mạng và không tái phạm.

Hiện tại, Công an phường Đồng Nguyên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý trường hợp này theo quy định của pháp luật.