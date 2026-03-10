Ngày 10/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.P.S (SN 1985, cư trú tại xã Đông Thạnh) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo kết quả xác minh, ông Đ.P.S sử dụng tài khoản Fanpage “Đội Cứu nạn giao thông Quận 12 TPHCM” để đăng bài viết kèm video. Nội dung bài viết cho rằng ông phải hỗ trợ người nhà bệnh nhân 5 triệu đồng đóng cho Nhà vĩnh biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy thì thi thể mới được tiếp nhận.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan công an xác định thông tin trên là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng cũng như ngành y tế TPHCM nói chung.

Tại cơ quan điều tra, ông Đ.P.S đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Ông S. bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc cá nhân này phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi đăng tải.