Trước đó, ngày 28/2, Công an phường Đa Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị D. (SN 1970) về việc gia đình bị mất 3 cây vàng SJC cất trong két sắt đặt tại phòng khách.

Đối tượng Thân Văn Nam tại hiện trường vụ trộm. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đa Mai đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc. Đến ngày 1/3, lực lượng chức năng đã làm rõ nghi phạm trộm cắp là Thân Văn Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận đã trộm 3 cây vàng SJC trong két sắt nhà chị D. vào ngày 21/2. Sau đó, Nam bán 1 cây vàng cho cửa hàng vàng bạc ở TP Hà Nội với giá 180 triệu đồng. Số tiền này được Nam dùng để trả nợ, mua điện thoại iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái, chi tiêu cá nhân và giữ lại một phần trong tài khoản. Hai cây vàng còn lại được Nam cất giấu trong phòng ngủ của mình.

Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở của Nam, thu giữ 2 cây vàng trên. Bạn gái của Nam đã tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max cho cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, Nam là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học và có quan hệ họ hàng với chị D.