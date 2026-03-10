Ngày 10/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết vừa xử lý một trường hợp đăng bình luận bịa đặt, sai sự thật liên quan đến bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook đăng bình luận có nội dung bịa đặt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Cơ quan công an xác định chủ tài khoản là chị N.N.H. (SN 1989, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội). Tại cơ quan công an, chị N.N.H. thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời gỡ bỏ bình luận và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị N.N.H. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc trên mạng, không chia sẻ hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng; chủ động tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống và tích cực tuyên truyền để người thân, bạn bè hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.