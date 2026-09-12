Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng:

Định hướng trên vừa được đại diện Ban điều phối Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết tại hội thảo khởi động Diễn đàn này do Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng chủ trì tổ chức ngày 11/9 tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Có sự hỗ trợ của dự án “Quản lý cảnh quan bền vững toàn diện thông qua cách tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không gây mất rừng tại Lâm Đồng, Việt Nam” (iLandscape) do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc – UNDP, sự kiện khởi động hướng tới thống nhất việc thiết lập một cơ chế đối thoại và phối hợp đa bên, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị các ngành hàng và huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp bền vững. Dự án iLandscape sẽ góp phần giảm nghèo thông tin bằng cách nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức, dữ liệu và kỹ năng về quản lý tài nguyên, sinh kế bền vững; từ đó giúp người dân địa phương giảm nghèo bền vững.

Ban điều phối Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng được thành lập để hỗ trợ triển khai các hoạt động của dự án iLandscape trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định thành lập Ban điều phối Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng được công bố tại hội thảo khởi động, Ban điều hành được thành lập để hỗ trợ triển khai các hoạt động của dự án iLandscape; đồng thời, làm đầu mối thí điểm cơ chế phối hợp đa bên, liên ngành trong phát triển ngành hàng nông nghiệp bền vững.

Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng được định hướng trở thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và các đối tác nhằm tiếp nhận nhu cầu thực tế, xác định vấn đề ưu tiên, kết nối nguồn lực và theo dõi kết quả xử lý.

Cơ chế này tập trung vào 4 ngành hàng có tiềm năng và giá trị của tỉnh gồm cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca. Việc nâng cao giá trị các ngành hàng được đặt trong mối liên hệ với quản lý vùng nguyên liệu, chất lượng và truy xuất nguồn gốc; sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước; bảo vệ rừng; thích ứng với biến đổi khí hậu; và bảo đảm lợi ích của người sản xuất.

Đáng chú ý, hội thảo khởi động đã thống nhất yêu cầu mỗi vấn đề đưa ra diễn đàn phải gắn với đầu mối tiếp nhận, đơn vị chủ trì và phối hợp, sản phẩm đầu ra, thời hạn xử lý và nguồn lực dự kiến. Các nhu cầu hợp tác về vùng nguyên liệu, kỹ thuật, chế biến, tiêu thụ và tài chính chuỗi sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành đề xuất có khả năng triển khai, phù hợp chức năng, thẩm quyền và điều kiện thực tế.

Đặc biệt, bên cạnh việc nhấn mạnh yêu cầu chú trọng sự tham gia và lợi ích của hộ sản xuất nhỏ, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm còn hạn chế khả năng tiếp cận thông tin, kỹ thuật và thị trường. Việc phát triển vùng nguyên liệu sẽ gắn với nâng cao năng lực hợp tác xã, hướng dẫn dễ áp dụng và cơ chế liên kết minh bạch giữa người sản xuất với doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội thảo khởi động ngày 11/9 đã thống nhất rằng cơ chế của diễn đàn hướng tới việc chuyển các đề xuất thành những nhiệm vụ có đầu mối, sản phẩm và thời hạn cụ thể.

Nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và các đối tác để đưa cơ chế diễn đàn vào hoạt động thực chất, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng Vũ Đình Cường cho hay: “Chúng tôi sẽ phối hợp tiếp nhận, tổng hợp và thúc đẩy xử lý các đề xuất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, từng bước đưa cơ chế diễn đàn vào hoạt động thiết thực”.

Theo ông Vũ Thái Trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường, UNDP tại Việt Nam, giá trị của diễn đàn không nằm ở số lượng cuộc họp hay sự kiện được tổ chức, mà ở khả năng chuyển đối thoại thành hành động, chuyển cam kết thành hợp tác và chuyển hợp tác thành đầu tư.

“Thành công cần được đo bằng những kết quả cụ thể, từ các cơ hội đầu tư và mô hình hợp tác được hình thành, đến mở rộng sản xuất bền vững, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và tạo ra những lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và địa phương”, ông Vũ Thái Trường khuyến nghị.