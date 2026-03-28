Gửi bài viết tới diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải”, độc giả Nguyễn Hà (Vĩnh Tuy, Hà Nội) - một chủ sở hữu xe bán tải đã bày tỏ nhiều tâm tư và kiến nghị loạt giải pháp sửa đổi chính sách.

Chiếc Ford Ranger Wilktrak đời 2023 của anh Nguyễn Hà. Ảnh NVCC

Hơn 3 năm trước, tôi quyết định chuyển từ một chiếc CUV 5 chỗ ngồi sang xe bán tải - một chiếc Ford Ranger Wilktrak đời 2023. Lý do rất đơn giản, tôi cần một phương tiện đa dụng, vừa chở được hàng phục vụ công việc, vừa có thể đi lại hàng ngày cùng gia đình, đủ an toàn, tiện nghi và không quá “thô” như xe tải.

Có lẽ, nhiều người chọn xe bán tải cũng vì những lý do tương tự. Với những người làm kinh doanh nhỏ, sản xuất, hoặc đơn giản là cần một chiếc xe “làm được nhiều việc”, bán tải là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh cuộc sống ngày càng linh hoạt.

Nhưng gần đây, khi câu chuyện hạn chế xe bán tải vào nội đô được đặt ra, tôi bắt đầu tự hỏi, liệu cách nhìn nhận về loại phương tiện này đã thực sự công bằng?

Thực tế, xe bán tải hiện nay đang ở một vị trí khá “lưng chừng”. Về nghĩa vụ, chúng tôi đóng nhiều loại thuế, phí không hề thấp, thậm chí có những khoản tiệm cận xe con. Quy trình đăng kiểm cũng không hề đơn giản. Nhưng về quyền lợi, xe lại có nguy cơ bị xếp vào nhóm xe tải thông dụng, chịu hạn chế về giờ giấc, tuyến đường, niên hạn sử dụng.

Xe bán tải được nhiều chủ xe sử dụng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Nếu chính sách thay đổi theo hướng đó, điều gì sẽ xảy ra?

Tôi cho rằng, tác động đầu tiên có thể không phải là giảm ùn tắc như kỳ vọng. Người đang sử dụng bán tải sẽ buộc phải tính toán lại: hoặc bán xe để chuyển sang xe con, hoặc mua thêm một chiếc xe khác để phục vụ việc chở hàng nếu điều kiện cho phép. Khi đó, từ việc chỉ cần một phương tiện, có thể mọi người sẽ phải mua thành hai chiếc để phục vụ cho các nhu cầu của mình. Áp lực giao thông vì thế chưa chắc giảm, thậm chí còn tăng.

Tác động thứ hai là chi phí. Việc chuyển đổi phương tiện không hề nhỏ, đặc biệt với những người đang dùng xe để mưu sinh. Chi phí vận tải, sản xuất có thể tăng lên và cuối cùng sẽ phản ánh vào giá hàng hóa.

Ở góc độ rộng hơn, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến mặt bằng chi phí chung của xã hội.

Nhưng điều khiến tôi băn khoăn hơn cả là sự ổn định của chính sách. Một quyết định thay đổi nhanh, thiếu lộ trình rõ ràng có thể tạo ra tâm lý thấp thỏm cho người dân và doanh nghiệp. Khi đó, câu chuyện không chỉ loanh quanh vấn đề xe cộ, mà là niềm tin.

Tôi không cho rằng xe bán tải cần đặc quyền, cần ưu ái. Nhưng rõ ràng, đây là một loại phương tiện có giá trị sử dụng thực tế, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế cá thể, kinh doanh nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Thay vì nhìn nhận nó như một “vấn đề cần hạn chế”, có lẽ nên coi đây là một giải pháp giao thông hài hoà nếu được quản lý đúng cách.

Từ góc nhìn của một người sử dụng, tôi cho rằng nếu có điều chỉnh, cần ít nhất ba nguyên tắc: minh bạch, có lộ trình và đảm bảo cân bằng giữa nghĩa vụ, quyền lợi. Đồng thời tôi đề xuất 4 phương án như sau:

Đầu tiên, nếu giữ nguyên chính sách như trước đây, coi hầu hết xe bán tải là xe con khi tham gia giao thông, người dân sẽ yên tâm sử dụng. Nếu thay đổi, cần công bố lộ trình đủ dài để người dùng cân nhắc trước khi mua xe và doanh nghiệp có thời gian điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Thứ hai, nếu vẫn để xe bán tải trở thành "ô tô tải" theo phân loại kỹ thuật thì thành phố Hà Nội nên xem đây là "xe con" khi tham gia giao thông trong nội đô, qua đó không bị hạn chế theo Quyết định 01 của UBND TP Hà Nội.

Thứ ba, nếu vẫn phân loại xe bán tải trở thành "ô tô tải" và bị đối xử hoàn toàn giống xe tải không có ưu tiên nào thì cần có tính toán để trả lại cho người sở hữu xe bán tải phần thuế chênh lệch giữa xe tải và xe bán tải đã đóng (có thể giảm dần theo số năm còn hạn sử dụng).

Và cuối cùng, có thể cho phép người mua xe bán tải ở thành phố đóng thuế phí đầy đủ như xe con để được sử dụng như xe con nếu có nhu cầu.

Câu chuyện xe bán tải, suy cho cùng, không chỉ là chuyện phân loại một phương tiện. Đó là cách chúng ta thiết kế chính sách có tính đến thực tiễn sử dụng và tạo ra sự ổn định hay không.

Với tôi, chiếc xe bán tải không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là công cụ làm việc, là một phần của cuộc sống. Và tôi tin, bất kỳ chính sách nào, nếu được xây dựng trên nền tảng thực tế và lắng nghe người sử dụng, đều sẽ tìm được điểm cân bằng hợp lý.

Độc giả Nguyễn Hà (Vĩnh Tuy, TP Hà Nội)

Mời tham gia diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải?" Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, từ 15/1/2026, trong phạm vi các tuyến đường nội đô, ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe trên 2 tấn chỉ được phép hoạt động từ 21h00 đến 06h00 sáng hôm sau. Trong khi đó, theo Thông tư 53/2024/BGTVT, hầu hết các mẫu xe bán tải hiện nay như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara đều thuộc phân loại là "xe tải pickup cabin kép", thuộc nhóm "xe tải thông dụng". Các mẫu xe này đều có khối lượng toàn bộ của xe trên 2 tấn.