Theo ghi nhận của VietNamNet những ngày gần đây, thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt là phân khúc xe bán tải đang gặp khó khăn.

Trên các hội nhóm, diễn đàn ô tô lớn nhỏ, câu chuyện xoay quanh việc hàng loạt mẫu xe bán tải phổ biến như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux hay Isuzu D-Max bị xếp vào nhóm xe tải theo Thông tư 53/2024/TT-BGTVT đang khiến cộng đồng người dùng lo lắng.

Theo quy định mới, 99% xe bán tải có mặt trên thị trường chỉ được vào nội đô Hà Nội từ 21h đêm đến 6h sáng. Ảnh: Ford Việt Nam

Chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Quốc Bình, admin diễn đàn người dùng xe OF.FB nhìn nhận: "Theo cách tính mới dựa trên tỷ lệ khối lượng chuyên chở và tổng trọng tải, tôi cho rằng có tới 99% xe bán tải cabin kép trên thị trường không đạt chuẩn ô tô con pickup. Hệ quả là chúng bị phân loại thành ô tô tải pickup”.

Theo anh Bình, điều đáng lo lắng là, đa số xe bán tải hiện nay đều có khối lượng toàn bộ trên 2 tấn, đồng nghĩa với việc bị cấm lưu thông nội đô Hà Nội vào giờ cao điểm, chỉ được phép chạy từ 21h đêm đến 6h sáng hôm sau.

Chính vì điều này, không ít khách hàng đã ngã ngửa khi biết chiếc xe trị giá cả tỷ bạc của mình giờ đây bị cấm cửa vào nội đô Hà Nội và chỉ được hoạt động từ đêm đến sáng. Trừ một số dòng xe bán tải hiệu suất cao cực kỳ đắt đỏ như Ford Ranger Raptor đời cũ hoặc Ram TRX 1500 mới được xếp vào nhóm xe con.

Thị trường xe cũ "rúng động"

Tác động từ quy định mới không dừng lại ở tâm lý người dùng mà nhanh chóng lan sang thị trường xe cũ. Chỉ trong vài ngày, số lượng xe bán tải rao bán "cắt lỗ" tăng vọt. Các showroom xe cũ tại Hà Nội và TP.HCM ghi nhận lượng khách muốn bán xe tăng đột biến, trong khi người mua lại chùn tay.

Anh Nguyễn Thanh Hải, một người kinh doanh xe cũ trên đường Trịnh Văn Bô (Hà Nội) chia sẻ: "Chỉ trong 2-3 ngày qua, lượng khách gọi điện yêu cầu bán dòng xe bán tải tăng đột biến. Chủ yếu là khách ở Hà Nội, đa số đều viện lý do bị cấm giờ, không tiện đi làm, đưa đón con đi học nên muốn bán vội để đổi ngang sang các dòng CUV/SUV 7 chỗ khác. Nguồn cung xe bán tải cũ hiện khá dồi dào nhưng khách hỏi mua hiện đang có dấu hiệu chững lại".

Giá mua xe bán tải cũ hiện đã giảm từ 30-50 triệu đồng so với trước đó. Ảnh minh họa

Anh Phan Thanh Tú, Giám đốc chi nhánh Carpla TPHCM chuyên kinh doanh xe cũ cho biết: "Mấy ngày qua, nhiều chủ xe bán tải muốn bán sớm khi còn được giá. Thế nhưng, giá thu mua xe bán tải cũ hiện đã giảm từ 30-50 triệu đồng so với thời điểm trước đó. Bởi nhiều mẫu xe bán tải đang tồn kho chưa bán được, chúng tôi cũng đã bị lỗ ngay từ khoảng 30 triệu đồng/xe".

Thực tế, những người có nhu cầu mua xe bán tải thực sự giờ cũng đòi các cửa hàng giảm sâu hơn nữa mới dám xuống tiền. Trong bối cảnh đó, các cửa hàng xe cũ buộc phải co cụm, hạn chế ôm hàng vì lo ngại tồn kho kéo dài, đọng vốn. Người bán rơi vào thế yếu, người mua thì chờ "bắt đáy", khiến phân khúc vốn từng rất sôi động này trở nên ảm đạm.

Đại lý xe mới "ngồi trên đống lửa"

Không chỉ xe cũ, các đại lý xe mới cũng lao đao. Phân khúc bán tải từng mang lại doanh thu đáng kể nay bỗng trở thành "nỗi ám ảnh" của các tư vấn bán hàng.

Một nhân viên bán hàng tại đại lý Toyota khu vực phía Bắc chia sẻ: "Có những hợp đồng đã chốt cọc xong xuôi, nhưng khi khách hàng đọc được thông tin phân loại xe bán tải là xe tải liền lập tức gọi điện yêu cầu rút cọc hoặc xin chuyển hướng sang mua các dòng SUV gầm cao khác có giá tương đương."

Mẫu Toyota Hilux thế hệ mới vừa ra mắt vào cuối tháng 1 vừa qua. Ảnh: Đại lý Toyota

Còn vị giám đốc của Carpla TPHCM nói thêm, kể từ lúc Cục CSGT có hướng dẫn rõ ràng về cách phân biệt loại xe bán tải theo hồ sơ đăng kiểm, trên thị trường xe mới, nhóm khách hàng đã đặt cọc mua hiện đã tạm ngưng giao dịch tiếp, còn các khách chuẩn bị cọc mua xe cũng đã dừng kế hoạch lựa chọn dòng xe này. Cả hai nhóm khách hàng trên đều đang chờ thông tin tiếp từ các bộ ngành liên quan.

Trước đó không lâu, thông tin xe bán tải có thể chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cao từng ảnh hưởng tới thị trường. Dù sau đó, các đại lý ô tô đã khẳng định giá xe bán tải chưa tăng trong năm 2026, nhưng nay việc bị xếp chung nhóm xe tải tiếp tục đẩy nỗi lo của người tiêu dùng lên cao.

Một nhân viên bán hàng của đại lý Ford tại Hà Nội thừa nhận, do tâm lý lo ngại của khách hàng, mọi chương trình ưu đãi đều trở nên kém hiệu quả, nhất là với khách hàng sống ở khu vực nội đô.

Cần nhìn nhận lại đúng bản chất xe bán tải

Nhiều chuyên gia cho rằng, phân loại phương tiện rõ ràng là cần thiết cho quản lý, nhưng áp dụng chung cho xe bán tải và xe tải thông dụng cần được xem xét lại một cách kỹ lưỡng hơn.

Tại Việt Nam, xe bán tải cabin kép từ lâu đã được sử dụng như phương tiện cá nhân đa dụng, phục vụ cho nhu cầu đi làm, đi chơi, chở đồ nhẹ. Chúng không vận hành với tần suất và mục đích chuyên vận chuyển hàng hóa như xe tải thuần túy.

Với quy định phân loại xe trong lưu thông như hiện nay, hàng trăm nghìn chủ sở hữu xe bán tải sẽ chịu thiệt thòi lớn, khi phải nộp thuế phí như xe con nhưng lưu thông ở đô thị lại bị giới hạn như xe tải chở hàng hóa. Đồng thời, phân khúc xe bán tải vốn đang tăng trưởng mạnh chắc chắn sẽ suy giảm mạnh, ảnh hưởng lớn tới các nhà sản xuất ô tô.

Có thể thấy, Thông tư 53 đang tạo ra một tác động mạnh chưa từng thấy tới cả thị trường và đời sống người dùng xe. Nếu không có những hướng dẫn linh hoạt hơn, phân khúc này có nguy cơ bị "khai tử" trong tương lai, điều mà cả người tiêu dùng lẫn thị trường ô tô Việt Nam đều không mong muốn.

