Đã cầm lái hàng loạt xe sang vẫn mê VF 9

- Cơ duyên nào khiến một người đã sở hữu nhiều dòng xe sang như anh lựa chọn VinFast VF 9?

Tôi quyết định mua VinFast VF 9 rất tình cờ. Năm 2023, trong chuyến du lịch ở Đà Nẵng, tôi thuê thử một chiếc VF 8 để trải nghiệm xe điện. Khi cầm lái, tôi rất ấn tượng vì độ đầm chắc của xe. Cảm giác lái “đã” hơn tôi nghĩ.

Chính trải nghiệm này khiến tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về xe điện, từ công nghệ pin, hệ thống vận hành… Đến cuối năm 2024, tôi quyết định mua VF 9 để sử dụng lâu dài.

Anh Phạm Tuấn Tú (sinh năm 2004, Hà Nội) nhận bàn giao chiếc VF 9.

Mua xe và tham gia cộng đồng, tôi cũng rất vui và bất ngờ khi nghe mọi người nói mình là chủ xe VinFast VF 9 trẻ nhất Việt Nam vào thời điểm đó. Dù vậy, với tôi, điều quan trọng là tìm được một chiếc xe thực sự phù hợp với mình để di chuyển và tận hưởng mỗi ngày.

Đến giờ khi đã sở hữu VF 9, tôi chính thức… nghiện luôn. Càng đi nhiều càng thấy quyết định của mình là đúng.

- So với những chiếc xe anh từng trải nghiệm, VinFast VF 9 “gây nghiện” ở những điểm nào?

Tôi từng chạy qua khá nhiều dòng xe nhập khẩu châu Âu. Mỗi xe có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng nếu xét riêng về cảm giác lái và vận hành, VF 9 thực sự rất đáng tiền, thậm chí vượt ngoài kỳ vọng ban đầu của tôi.

Xe có gia tốc nhanh, độ ổn định tốt, đặc biệt là bám đường khi chạy tốc độ cao. Khi cần vượt hoặc tăng tốc, tôi thấy rất tự tin.

VF 9 cũng cho cảm giác đầm, chắc, không bị bồng bềnh như một số SUV gầm cao. Ví dụ, khi đi đường đèo hoặc chạy tốc độ cao, những chiếc SUV cùng phân khúc, thậm chí một số mẫu ở phân khúc cao hơn lại cho cảm giác hơi chòng chành, người ngồi sau dễ say. Trong khi đó, VF 9 với trọng tâm thấp hơn lại cho cảm giác ổn định rõ rệt. Khi chạy đường dài, đặc biệt là trên cao tốc, xe rất chắc chắn, cầm vô-lăng không bị “run” và giữ được sự tự tin ngay cả ở tốc độ cao.

Mỗi ngày tôi đi làm 50-100 km. Ngoài ra, tôi thích chạy xuyên Việt, mỗi năm di chuyển lên tới 30.000-40.000 km nên những khác biệt này tôi có thể cảm nhận rất rõ.

Tôi từng gặp một sự cố khi đang đi với tốc độ cao nhưng bất ngờ là xe vẫn giữ làn rất tốt. Hay có lần va chạm với xe khác, VF 9 của tôi gần như không hư hại gì đáng kể. Vì vậy, cá nhân tôi đánh giá cao độ an toàn, chắc chắn của xe.

Tôi cho rằng, ở mức giá chỉ khoảng 1,5 tỷ đồng, trải nghiệm vận hành của VF 9 hoàn toàn có thể được đặt cạnh những mẫu xe xăng trong tầm 3,5 - 4 tỷ đồng.

Chấm điểm 10/10 cho dịch vụ hậu mãi

- Di chuyển đến cả trăm km mỗi ngày với một mẫu E-SUV, chắc hẳn anh tốn không ít tiền nuôi xe?

Trái lại là đằng khác. VF 9 giúp tôi giảm đáng kể chi phí vận hành so với xe xăng. Trước đây, khi sử dụng xe xăng, mỗi tháng tôi từng chi tới 8-10 triệu đồng tiền nhiên liệu. Chưa kể chi phí bảo dưỡng có thể lên tới 20-30 triệu đồng/lần, đặc biệt với những dòng xe châu Âu có động cơ Supercharged. Có những ngày tôi di chuyển nhiều, tiền xăng đã hơn cả triệu đồng.

Khi chuyển sang xe điện, bài toán chi phí thay đổi hoàn toàn. Hiện tôi đang được hưởng chính sách sạc miễn phí nên gần như không tốn chi phí năng lượng. Chi phí bảo dưỡng xe cũng rất thấp, mỗi lần chưa đến 300.000 đồng. Đây thực sự là một lợi thế rất lớn của xe điện.

Chiếc SUV cỡ lớn đã theo chân anh Tú trên nhiều hành trình.

- Ngoài khả năng vận hành và chi phí, điều gì khiến anh cảm thấy yên tâm khi sử dụng VF 9 trong thời gian qua?

Chắc chắn là dịch vụ hậu mãi. Nói thật, với dịch vụ của VinFast, tôi sẽ chấm thẳng luôn điểm 10 trên 10. Từ lúc mua xe đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy thất vọng. Hãng chăm sóc khách hàng rất sát, thường xuyên gọi điện nhắc kiểm tra, bảo dưỡng.

Điều tôi thấy đáng tiền nhất là cách hãng xử lý bảo hành. Có những chi tiết của xe đời cũ nhưng khi thay thế lại được nâng cấp bằng linh kiện đời mới hơn.

Hay, trong lần gặp sự cố trên cao tốc, ban đầu tôi lo cứu hộ không tìm được mình. Tuy nhiên, mọi người đã tìm đến tận nơi và cẩu xe về ngay trong đêm, cực kỳ nhanh và chuyên nghiệp. Lần va chạm nhẹ cũng vậy, chỉ khoảng 30 phút sau khi tôi gọi, đội cứu hộ đã có mặt. Việc xử lý sau đó cũng rất nhanh nên tôi được nhận lại xe ngay.

Còn về việc sạc, hạ tầng trạm sạc dành cho xe VinFast đã phủ rộng khắp cả nước. Tôi thường xuyên đi đường dài, cứ dừng là có chỗ sạc, không phải lo lắng điều gì. Nói chung là “không có gì để chê”.

- Anh cho lời khuyên nào cho những khách hàng đang cân nhắc sử dụng xe điện không?

Hãy tự mình trải nghiệm thực tế - đó là lời khuyên thẳng thắn nhất của tôi. Mọi người đừng chỉ dựa vào những đánh giá bên ngoài, bởi mỗi người một góc nhìn, một nhu cầu sử dụng khác nhau. Khi bạn trực tiếp cầm lái, đi đủ dài, qua nhiều điều kiện vận hành khác nhau, bạn mới cảm nhận được rõ khả năng của xe. Đây là điều tôi đã trải nghiệm với VF 9.

Hồng Anh (thực hiện)