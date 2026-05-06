Gia đình hiện đang ở một chung cư ở Hà Nội và sử dụng một chiếc Honda City 2018. Nhu cầu đi lại khá đơn giản: đi làm hàng ngày trong nội đô, quãng đường khoảng 20 km/ngày và cuối tuần thỉnh thoảng về quê, cách nhà chừng 60km.

Trạm sạc xe điện chưa được triển khai tại nhiều chung cư khiến nhiều người đắn đo khi chuyển sang xe điện. Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, xe điện nổi lên như một xu hướng rõ rệt. Nhiều bạn bè quanh tôi đã chuyển sang sử dụng ô tô điện và chia sẻ khá nhiều trải nghiệm tích cực như chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn xe xăng, xe chạy êm, tăng tốc tốt, nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Đặc biệt, xe không có mùi xăng dầu, rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và người dễ say xe.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến tôi băn khoăn suốt nhiều tháng qua chính là vấn đề sạc pin. Khu chung cư tôi đang ở hiện tại chưa được ban quản lý lắp đặt trạm sạc cho ô tô dưới tầng hầm. Nếu mua xe điện, tôi buộc phải sạc hoàn toàn ở các trạm công cộng tại trung tâm thương mại, cây xăng hoặc bãi đỗ xe gần nhà.

Tôi lo ngại việc phải canh thời gian đi sạc, nguy cơ hết trụ vào giờ cao điểm, hoặc phải chờ đợi lâu sẽ làm giảm đáng kể sự chủ động và tiện lợi của việc sở hữu ô tô cá nhân.

Vì vậy, tôi mong nhận được chia sẻ thực tế từ quý độc giả, đặc biệt là những người sống ở chung cư chưa có trạm sạc nhưng vẫn sử dụng xe điện. Việc sạc hoàn toàn bằng trạm công cộng có thực sự bất tiện như tôi lo lắng? Với điều kiện hiện tại, tôi nên mạnh dạn chuyển sang xe điện hay tiếp tục dùng xe xăng và chờ hạ tầng hoàn thiện hơn?

Độc giả Hoàng Minh (Cầu Diễn, Hà Nội)

