Theo trang Carscoops, ông Louis Huertas cho biết đã mua một chiếc Jeep Grand Cherokee L 2025 tại đại lý ô tô Riverdale Chrysler Dodge Jeep Ram với giá 49.000 USD. Xe được giới thiệu là "xe mới", mới chạy khoảng 21 km. Đồng thời, đại lý này cũng cam kết mua lại chiếc Grand Cherokee cũ của ông với giá cao hơn thị trường khoảng 20% và thanh toán khoản nợ hơn 25.000 USD.

Huertas cho biết ông đã ký các giấy tờ trực tiếp và nhận xe SUV mới cùng ngày, nhưng không được nhận bản sao các giấy tờ đã ký vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng rẽ sang hướng khác.

Không lâu sau khi nhận xe, GM Financial Services - đơn vị tài chính liên quan đến hợp đồng đã liên hệ với Huertas và thông báo rằng đại lý này bị cáo buộc đã "chứng nhận sai" tình trạng của Grand Cherokee L khi chiếc SUV này thực tế đã chạy gần 10.000km, trái ngược hoàn toàn với thông tin ghi trong hồ sơ bán hàng.

Chưa dừng lại ở đó, hợp đồng mua bán mà Huertas nhận được sau này cũng không trùng khớp với những gì ông đã ký trực tiếp tại đại lý. Giá tiền mặt trong hợp đồng bị nâng lên 51.400 USD, cao hơn 2.400 USD so với thỏa thuận ban đầu.

Ngoài ra còn xuất hiện các khoản phí khác như hợp đồng dịch vụ gần 3.900 USD, gói lốp và vành trị giá 1.000 USD mà ông khẳng định chưa từng đồng ý.

Đáng chú ý nhất, đơn kiện của Huertas còn cáo buộc chữ ký điện tử của ông trên hợp đồng cuối cùng đã bị làm giả. Chia sẻ với trang Auto News, tài liệu duy nhất được ký điện tử chỉ liên quan đến hồ sơ vay tín dụng, không phải hợp đồng mua bán xe.

Vụ việc được cho là không phải cá biệt. Đơn kiện nêu rõ đại lý này bị cáo buộc “thường xuyên giả mạo chữ ký khách hàng thông qua các nền tảng số”, đồng thời che giấu chi phí vay thực tế bằng cách nâng giá xe và tự ý cài thêm các sản phẩm, dịch vụ không được khách hàng chấp thuận.

Với tư cách là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng, GM Financial Services cũng bị nêu tên là đồng bị đơn. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và bồi thường mang tính trừng phạt, dựa trên các cáo buộc gian lận, vi phạm luật minh bạch cho vay, luật đồng hồ đo quãng đường và các quy định bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang New York.

Vụ kiện đang thu hút sự chú ý lớn, đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động bán xe tại một số đại lý ô tô, ngay cả với những mẫu SUV được quảng bá là “xe mới 100%”.

Theo Carscoops

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!