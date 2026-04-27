Trang The Sun vừa đăng tải số liệu về xử phạt giao thông trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy, đã có hơn 70.000 tài xế tại Anh đã bị xử phạt vì sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe, với tổng số tiền phạt lên tới 14 triệu bảng Anh (xấp xỉ 500 tỷ đồng).

Theo quy định, hành vi sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe là bất hợp pháp tại xứ sở sương mù từ năm 2003. Người vi phạm có thể bị phạt 200 bảng Anh (khoảng 7,1 triệu đồng) và bị trừ tối đa 6 điểm trên giấy phép lái xe. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều tài xế vẫn phớt lờ quy định này.

Trong số các khu vực, cảnh sát Greater Manchester ghi nhận số trường hợp vi phạm cao nhất với 11.987 tài xế bị phạt, tổng số tiền hơn 2,3 triệu bảng (gần 82 tỷ đồng).

Tiếp đến là Scotland với 7.107 trường hợp với số tiền 1,42 triệu bảng (khoảng 50,6 tỷ đồng) và London với khoảng 7.000 trường hợp, tổng tiền phạt 1,4 triệu bảng (khoảng gần 50 tỷ đồng).

Năm 2024 được ghi nhận là thời điểm cao nhất khi có tới 27.712 tài xế bị xử phạt chỉ trong một năm.

Khảo sát của OnePoll cho thấy, 59% tài xế thừa nhận từng sử dụng điện thoại khi lái xe, trong đó nhóm tuổi 25-44 chiếm tỷ lệ cao nhất. Có 22% người cầm điện thoại trực tiếp, trong khi 37% tương tác như đọc tin nhắn hoặc điều chỉnh ứng dụng.

Các lý do phổ biến gồm trả lời cuộc gọi (42%), sử dụng ứng dụng định vị (40%) và xử lý tình huống khẩn cấp. Đáng chú ý, 48% tài xế cho rằng việc sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ hoặc tắc đường là “chấp nhận được”.

Dù mức phạt là 200 bảng và có thể lên tới 1.000 bảng (hơn 35 triệu đồng) nếu bị truy tố, nhưng 84% người tham gia khảo sát cho biết họ chưa từng bị xử lý vì hành vi nguy hiểm này.

Các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng điện thoại khi lái xe không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm gia tăng đáng kể nguy cơ tai nạn. Theo quy định tại Anh, tài xế chỉ được sử dụng điện thoại khi đã dừng xe ở nơi an toàn và tắt máy nếu cần thao tác.

(Theo The Sun)

